الإمارات تطور أداة ذكاء اصطناعي مجانية للمزارعين

طورت أبوظبي نظام ذكاء اصطناعي مدرب خصيصًا للإجابة على الأسئلة الزراعية — وعلى عكس ChatGPT أو أدوات الذكاء الاصطناعي التجارية الأخرى، فإن "أجريل ل م" AgriLLM مجاني تمامًا لأي شخص لاستخدامه أو تعديله أو البناء عليه.

النظام، الذي أنشأته ai71 بالشراكة مع 15 منظمة عالمية بما في ذلك CGIAR ومؤسسة غيتس، يعالج مشكلة حاسمة: 75 في المائة من المزارعين العائليين في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى الدعم الزراعي الموثوق، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.