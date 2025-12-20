الإمارات تطور أداة ذكاء اصطناعي مجانية للمزارعين

طورت أبوظبي نظام ذكاء اصطناعي مدرب خصيصًا للإجابة على الأسئلة الزراعية — وعلى عكس ChatGPT أو أدوات الذكاء الاصطناعي التجارية الأخرى، فإن "أجريل ل م" AgriLLM مجاني تمامًا لأي شخص لاستخدامه أو تعديله أو البناء عليه.
النظام، الذي أنشأته ai71 بالشراكة مع 15 منظمة عالمية بما في ذلك CGIAR ومؤسسة غيتس، يعالج مشكلة حاسمة: 75 في المائة من المزارعين العائليين في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى الدعم الزراعي الموثوق، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
قال مهدي غساس، رئيس المنتجات والتكنولوجيا في ai71، لصحيفة خليج تايمز: "AgriLLM هو نموذج لغوي كبير تم تحسينه خصيصًا للزراعة". "بينما يتم تدريب النماذج العامة مثل ChatGPT على بيانات متعددة المجالات، يتم تدريب AgriLLM على مجموعات بيانات زراعية عالية الجودة من أكثر من 15 شريكًا عالميًا."
يظهر الفرق في الاختبار. وفقًا لتقييمات ai71 الداخلية، ينتج AgriLLM إجابات صحيحة من الناحية الواقعية بنسبة 30 في المائة أكثر من GPT-4o عند الرد على الأسئلة الزراعية. يفضل النموذج الدقة على الطول، حيث يقدم إرشادات موجزة قائمة على الأدلة بدلاً من الردود العامة التي قد تتضمن معلومات غير صحيحة.
"في الزراعة، يمكن أن يكون للإجابة الواثقة ولكن الخاطئة عواقب حقيقية،" قال غساس. "لهذا السبب كنا حريصين جدًا على تأصيل النموذج في المعرفة الزراعية الموثوقة."
تم جمع بيانات التدريب من مصادر متخصصة، بما في ذلك أكثر من 350,000 وثيقة زراعية، و50,000 ورقة بحثية، و120,000 سؤال زراعي حقيقي مع إجابات موثقة. يتيح ذلك لـ AgriLLM التعامل مع القضايا المتعلقة بالمحاصيل، وظروف النمو الإقليمية، والتحديات المتعلقة بالمناخ التي غالبًا ما تواجهها أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة.
عندما يسأل مزارع عن بذور مقاومة للجفاف، لا يقدم النظام توصية عامة. أوضح غساسسي: "يمكن للمساعد أن يستشهد بالبحث المحدد وراء التوجيه ويخصص الاستجابة للمستخدم - سواء كان ذلك مزارعًا أو وكيل إرشاد أو باحثًا أو صانع سياسات".
يصبح AgriLLM أكثر دقة مع تضييق الأسئلة. قد تعود استفسارات عامة بنصائح عامة، بينما تؤدي الأسئلة المتابعة حول نوع التربة أو الموقع أو المناخ إلى استجابات مستهدفة بشكل متزايد مستمدة من تدريبه الزراعي.
