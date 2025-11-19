الإمارات تطلق "صندوق الاستثمار الوطني" بـ 36.7 مليار درهم لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تأسيس صندوق الاستثمار الوطني برأس مال أولي قدره 36.7 مليار درهم، قابل للزيادة والمراجعة. جاء هذا الإعلان بعد أن حضر حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء في معرض دبي للطيران 2025 اليوم الأربعاء.