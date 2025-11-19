الإمارات تطلق "صندوق الاستثمار الوطني" بـ 36.7 مليار درهم لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تأسيس صندوق الاستثمار الوطني برأس مال أولي قدره 36.7 مليار درهم، قابل للزيادة والمراجعة. جاء هذا الإعلان بعد أن حضر حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء في معرض دبي للطيران 2025 اليوم الأربعاء.
قال سموه في منشور على منصة "إكس": "الهدف من الصندوق هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية محفزة ولتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم سنوياً لتصل 240 مليار درهم سنوياً في 2031، ورفع رصيدها التراكمي من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام".
وأضاف: "رسالتنا واضحة لجميع المستثمرين حول العالم... دولة الإمارات ترحب بكم، وستوفر لكم أفضل بيئة لاستثماراتكم، وستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي".