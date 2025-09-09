الإمارات تطلق خدمة التوصيل بدون سائق خلال عام
تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة كمنطقة اختبار عالمية لتكنولوجيا القيادة الذاتية المتطورة - من سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تنقل الركاب إلى مركبات التوصيل التي تحمل البضائع إلى العملاء بدون سائق.
وتعتزم شركة سفن إكس "7X"، المجموعة القابضة للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية في دبي، إطلاق خدمات التوصيل باستخدام المركبات ذاتية القيادة في جميع أنحاء الإمارات خلال عام، وفقًا لما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة يوم الاثنين. وتُجري الشركة حاليًا تجارب على المركبات ذاتية القيادة في مدينة مصدر بأبوظبي، لتوصيل المنتجات إلى العملاء.
وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سفن إكس "7X": "تعمل بعض الشاحنات ذاتية القيادة حاليًا في مدينة مصدر، حيث تقوم بتوصيل البضائع. نحتاج إلى عدد معين من الساعات لإثبات سلامتها. بعد ذلك، سيتم توسيع نطاق التجربة إلى مدينة خليفة. وسنجري تجربة أخرى في دبي أيضًا. وفي غضون عام، ستكون هذه المركبات على طرقات الإمارات".
وأكد أن هذا من شأنه أيضًا أن يساعد في تقليل الازدحام، كما سيكون اقتصاديًا لجميع شركات البريد السريع والطرود.
وأضاف الواحدي خلال مقابلة على هامش الدورة الثامنة والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (UPU)، التي افتُتحت في مركز دبي التجاري العالمي يوم الاثنين: "هذا أمر بالغ الأهمية، إذ يُمكن لجميع الجهات المشاركة في برنامج CEP تسليم شحناتها. إنه أشبه بالقطار؛ سيتوقف في المحطات ويسلّم البضائع. وهذا سيُخفّف الازدحام المروري، وسيكون اقتصاديًا للغاية لجميع الجهات المشاركة في برنامج CEP".
وتشمل الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة بريد الإمارات، واستوديو الابتكار، وEMX، وFintx، وغيرها.
بالإضافة إلى سفن إكس "7X"، تقوم شركات أخرى أيضًا بإجراء تجارب لتسليم الطرود والمنتجات الأخرى من خلال النقل الذاتي.
في أبريل، بدأت شركة يانغو تكنولوجي مشروعًا تجريبيًا بالشراكة مع شركة روتس آند رودز للأغذية والتكنولوجيا وهيئة النقل لتوصيل الطلبيات في دائرة نصف قطرها 22 كيلومترًا في أقل من 30 دقيقة في Shobha Hartland.
كما أطلقت شركة سفن إكس شبكتها الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، والتي تجمع بين مقدمي الخدمات المحليين والدوليين لتقديم خدماتهم من خلال شبكة NXN.
الشبكة الوطنية هي المفهوم الجديد لخدمات التوصيل، حيث تحوّل العديد من عمليات التوصيل من التقليدية إلى الرقمية. ولا تزال المواقع التقليدية موجودة، ولكنها تُستخدم حاليًا للتجارة السريعة (Q-commerce). وأضاف الواحدي نحن نشارك بكثافة في التجارة السريعة حاليًا، ونعمل مع العديد من الشركاء في قطاعي التجارة الإلكترونية والتوصيل، وقد حوّلنا خدماتنا من التوصيل في اليوم الثاني إلى التوصيل خلال عشر دقائق.
أضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة سفن إكس أنه من خلال تطبيقها "وين"، يُمكن للمستخدمين الآن تحديد عناوينهم المُفضّلة. وقال: "على سبيل المثال، يُمكنك طلب توصيل الطعام هنا، ولكن يُمكنك طلب توصيل الطرود إلى موقع آخر. إنه نظام أكثر ذكاءً"، مُضيفًا أن هذا يُعزز كفاءة الشركة.