الإمارات تطلق خدمة التوصيل بدون سائق خلال عام

الشبكة الوطنية هي المفهوم الجديد لخدمات التوصيل، حيث تحوّل العديد من عمليات التوصيل من التقليدية إلى الرقمية. ولا تزال المواقع التقليدية موجودة، ولكنها تُستخدم حاليًا للتجارة السريعة (Q-commerce). وأضاف الواحدي نحن نشارك بكثافة في التجارة السريعة حاليًا، ونعمل مع العديد من الشركاء في قطاعي التجارة الإلكترونية والتوصيل، وقد حوّلنا خدماتنا من التوصيل في اليوم الثاني إلى التوصيل خلال عشر دقائق.