الإمارات تصمم مدناً جديدة لرفاهية الإنسان وسعادته

في عالم يتشكل بشكل متزايد بفعل التوسع الحضري السريع، لم يعد المعيار الحقيقي لنجاح المدينة هو النمو الاقتصادي أو الروائع المعمارية فقط، بل مدى قدرتها على دعم رفاهية الإنسان.1

لقد ركزت الحركة العالمية نحو المدن المستدامة بشكل كبير على إزالة الكربون، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الصديقة للبيئة.2 ومع ذلك، لا يمكن فصل الاستدامة عن التجربة الإنسانية، بل يجب أن تكون مرادفة لجودة الحياة: العقلية، والجسدية، والاجتماعية.

المدن القلقة

في قائمة بأكثر الوجهات المسببة للقلق في العالم، تم إدراج مدن من الغرب والشرق (لم تدرج أي مدينة من المنطقة العربية في القائمة). وكانت "مزدحمة" و"مرهقة" بعض الكلمات التي استخدمها الناس لوصف بعض أعظم مدن العالم، مثل طوكيو، ونيويورك، ولندن، وباريس، وشنغهاي.

من الواضح أن الصحة العقلية لسكان المدن تتجاوز بكثير البيولوجيا الفردية أو الظروف الشخصية، فهي منسوجة في النسيج المادي للحياة في المدينة نفسها. الشوارع التي نسير فيها، والمباني التي نسكنها، والمساحات التي نتجمع فيها، كلها تساهم في بيئتنا النفسية بطرق دقيقة ومهمة.

مع هجرة المزيد من الناس إلى المدن في جميع أنحاء العالم، تطور التخطيط الحضري من تخصص تقني إلى عنصر حيوي في سياسة الصحة العامة. فالاكتئاب، الذي يُصنف الآن ضمن أكثر الأزمات الصحية إلحاحًا في العالم، لا يمكن معالجته بالعلاج السريري وحده. فالمدن، حيث يعيش ملايين الأشخاص ويعملون ويشكلون علاقات، تمارس تأثيرًا مستمرًا على الصحة العقلية غالبًا ما لا يتم الاعتراف به.

النهج الذي يضع الإنسان أولًا

تُظهر الأبحاث بشكل متزايد أن التصميم الحضري يحمل آثارًا نفسية عميقة. فتصميم الأحياء، وتوفر المساحات الخضراء، وجودة الإسكان، وإمكانية الوصول إلى موارد المجتمع، كلها تساهم في شعور السكان بالعزلة أو الترابط، والتوتر أو الهدوء، واليأس أو الأمل. المدن ليست مجرد خلفيات للتجربة الإنسانية، بل إنها تشكل حياتنا العاطفية وقدرتنا على الصمود بشكل فعال.

أظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن الوصول إلى المساحات الخضراء يقلل من التوتر، ويعزز الوظائف الإدراكية، ويعزز الشعور بالانتماء للمجتمع. ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، يؤثر التصميم الحضري بشكل مباشر على الصحة العقلية: من مدى سهولة المشي في الحي إلى قرب الطبيعة ومساحات التجمعات الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون في بيئات مستدامة ومتكاملة مع الطبيعة هم أكثر عرضة للإبلاغ عن رضا أعلى عن حياتهم وقلق أقل.

يتطلب هذا الفهم تحولًا جوهريًا في كيفية تعاملنا مع التنمية الحضرية، وإدراك أن كل قرار تخطيطي هو في الوقت نفسه تدخل لتحسين الصحة العقلية.