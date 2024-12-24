الإمارات: تسهيلات ضريبية جديدة للشركات الأجنبية الدائمة

وتوضح التعديلات المواقف التي يتعين فيها على المجموعات الضريبية حساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها بما يتماشى مع مبدأ الاستقلالية. ومن الجدير بالذكر أن شرط حساب هذا الدخل يُلغى إذا حققت المجموعة الضريبية دخلاً مؤهلاً للحصول على ائتمان ضريبي أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، قد تختار المجموعات الضريبية التي تكبدت خسائر ضريبية قبل التجميع التنازل عن هذه الخسائر، مما يوفر مرونة أكبر ويقلل من أعباء الامتثال بموجب نظام ضريبة الشركات.