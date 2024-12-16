الإمارات تسهل استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح على المشتريات الإلكترونية
أفادت السلطات الإماراتية، اليوم الاثنين، بأنّ زوار الدولة سيحظون قريباً بإمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الإمارات.
ويتيح نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة الجديد للمنصات والمتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم الإلكترونية أثناء تواجدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف هذا النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة إلى تبسيط إجراءات استرداد الضريبة للسياح، بدءاً من عملية الشراء وحتى استلام المبلغ المستحق. ويمكن للسياح في دولة الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة من خلال منصات التجارة الإلكترونية المسجّلة، وإدخال بيانات جواز سفرهم ومعلوماتهم الشخصية للتحقق من أهليتهم وقت الشراء. وبمجرد التحقق من هوية السائح، تُستكمل عملية استرداد الضريبة عند مغادرته الدولة، مما يجعل التجربة برمتها سلسة ومريحة.
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود الهيئة الاتحادية للضرائب في تطوير الخدمات الرقمية، ومنها نظام استرداد الضرائب الرقمي الذي أطلقته قبل أكثر من عامين. وقد استبدل هذا النظام المعاملات الورقية بآليات رقمية بالكامل، مما يتيح للسياح مسح جوازات سفرهم وإتمام عمليات الشراء واستلام الفواتير إلكترونياً، ليصبح استرداد الضرائب أكثر سهولة وسرعة.
وأشارت الهيئة في بيانها اليوم إلى أن هذه المبادرة، التي أطلقتها بالتعاون مع شركة "بلانيت"، المشغل المعتمد لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، تأتي في إطار سعيها الدائم لتقديم حلول استباقية ومبتكرة.
وتتماشى هذه الخطوة مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أفضل حكومة في العالم، وتعزيز قدرتها التنافسية في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعي السياحة والتجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن يعزز هذا النظام الجديد مكانة الدولة في مجال الابتكار الرقمي على الصعيد العالمي، بما يدعم ريادتها في هذه المجالات.
وأكد خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن هذا النظام، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، سيعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة، تُعرف ببيئتها الآمنة، وكرم ضيافتها، ومعالمها السياحية المتميزة. وأضاف أن النظام الجديد، الذي أشاد به السياح لسهولة استخدامه وسرعته، يُمكّنهم من استرداد ضريبة القيمة المضافة بسرعة وكفاءة على مشترياتهم التقليدية والإلكترونية التي أجروها خلال فترة إقامتهم.
ونوّهت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنّ السياح بإمكانهم استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم سواءً من المتاجر التقليدية أو المنصات الإلكترونية، شرط أن تكون هذه المتاجر مُسجلة لدى الهيئة.