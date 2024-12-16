الإمارات تسهل استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح على المشتريات الإلكترونية

وأكد خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن هذا النظام، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، سيعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة، تُعرف ببيئتها الآمنة، وكرم ضيافتها، ومعالمها السياحية المتميزة. وأضاف أن النظام الجديد، الذي أشاد به السياح لسهولة استخدامه وسرعته، يُمكّنهم من استرداد ضريبة القيمة المضافة بسرعة وكفاءة على مشترياتهم التقليدية والإلكترونية التي أجروها خلال فترة إقامتهم.