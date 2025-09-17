الإمارات تستهدف قيادة المستقبل.. "مسح فضائي" جديد يفتح آفاقاً للنمو والابتكار
يدخل قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة تدفع عجلة الابتكار والنمو، في حين يعمل على ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والبحث وفرص الأعمال.
ومن خلال مبادرات مثل المسح الاقتصادي الفضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت الدولة تتابع بنشاط توسع اقتصادها الفضائي منذ عام 2017، وتقيس المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي، وإنفاق البحث والتطوير، وتنمية القوى العاملة، والصناعات اللاحقة (التطبيقات والخدمات التي تعتمد على تكنولوجيا الفضاء) التي تستفيد من تقنيات الفضاء.
ويتماشى الإطار مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، مما يعزز القدرة على المقارنة العالمية وثقة المستثمرين.
ارتفاع مساهمات البحث والتطوير والصناعة
تُظهر البيانات الحديثة أيضًا اتجاهات واعدة. فقد كشف استطلاع أُجري عام ٢٠٢١ عن زيادة بنسبة ١٤.٨٪ في الإنفاق على البحث والتطوير، ومساهمات قوية من قطاع الاتصالات، وارتفاع كبير في المنشورات العلمية - وكلها مؤشرات على نضج وتنوع منظومة الفضاء الإماراتية.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز على هامش الإعلان عن المسح الاقتصادي الفضائي 2025، قالت فاطمة الشامسي، مديرة السياسة الفضائية والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، إن المسح يساعد صناع السياسات والصناعة على حد سواء، على تتبع الزخم في المجالات الحيوية.
هناك تركيز كبير على زيادة عدد الشركات الخاصة والناشئة في قطاع الفضاء. كما نضع ثقتنا الكبيرة في الشباب والمواهب كمحرك للابتكار. ومن بين محاور تركيزنا فهم التأثير متعدد القطاعات لمهامنا، وكيفية تطبيق تقنيات الفضاء في قطاعات مثل الزراعة والاتصالات ومراقبة المناخ.
وأضافت أن الدولة عازمة على ضمان أن تعمل اللوائح وأنظمة الدعم على تمكين النمو بدلاً من تقييده.
"نسعى جاهدين لتسهيل إجراءات الترخيص لشركات الفضاء، وأطلقنا مبادرات مثل برنامج المناطق الاقتصادية الفضائية، الذي يقدم حوافز للشركات الناشئة للاستمرار والنمو. كما نحافظ على تواصل دائم مع منظومتنا من خلال ورش العمل والشراكات والمشاركة في الفعاليات الدولية".
دمج الشركات الناشئة في المهام الرئيسية
وتمثل مبادرة "الفضاء يعني الأعمال" التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء خطوة رئيسية أخرى في دمج الشركات الناشئة في المهام الرئيسية.
وأوضحت الشامسي أن مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات يهدف إلى خلق فرص للشركات المحلية.
يتضمن تنفيذ هذه المهمة عناصر متعددة يمكن تطويرها بمساهمات القطاع الخاص. حتى لو كان دور الشركات الناشئة محدودًا، فإنه يضمن لها حضورًا في المشاريع الكبرى والاستفادة من المعرفة والعقود المُولّدة.
وأشار سعادة سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى أن مساهمات الصناعة الوطنية تشكل بالفعل عملية تطوير المهمة.
أُنجزت مراجعة تصميم مستكشف المريخ بنجاح في وقت سابق من هذا العام، وبدأت المركبة الفضائية تتبلور. وقد بدأت بالفعل الاختبارات الأولية، بما في ذلك تجارب الاهتزاز. ويشارك قطاعنا الصناعي الوطني بشكل مباشر في تطوير مركبة الهبوط - بمساهمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المهمة - والتي ستهبط في النهاية على أحد الكويكبات.
القطاعات غير الفضائية تجني فوائد من الخدمات المدعومة بالفضاء
تُعرّف دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادها الفضائي على نطاق واسع، حيث لا يشمل تصنيع الأقمار الصناعية وأنظمة الإطلاق وتقنيات الدفع فحسب، بل يشمل أيضًا القطاعات غير الفضائية التي تستفيد من الخدمات المدعومة بالفضاء مثل الاتصالات والنقل والزراعة ومراقبة المناخ.
ويعمل هذا النهج التوسعي على تعزيز الابتكار بين القطاعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي معرض تسليطه الضوء على الخطوات التالية، أضاف القبيسي: "نهدف إلى تحقيق المزيد من خلال تعزيز الشراكات، لا سيما مع القطاع الخاص ومراكز البحث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الأنشطة المتوسطة (الأنشطة التشغيلية والنشر) والأنشطة التمهيدية (المرحلة المبكرة، مرحلة ابتكار التكنولوجيا) في سلسلة القيمة. تُبرز الرؤى المستقاة من الاستطلاع ومشاركاتنا المستمرة المجالات التي نحتاج فيها إلى مواءمة استراتيجياتنا، وتحسين البنية التحتية، وتبسيط إجراءات الترخيص. هدفنا هو ضمان أن تكون هذه الإجراءات فعّالة وداعمة، لا عائقًا، أمام الجهات المعنية لتنفيذ مبادراتها."
