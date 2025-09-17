الإمارات تستهدف قيادة المستقبل.. "مسح فضائي" جديد يفتح آفاقاً للنمو والابتكار

يدخل قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة تدفع عجلة الابتكار والنمو، في حين يعمل على ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والبحث وفرص الأعمال.

ومن خلال مبادرات مثل المسح الاقتصادي الفضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت الدولة تتابع بنشاط توسع اقتصادها الفضائي منذ عام 2017، وتقيس المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي، وإنفاق البحث والتطوير، وتنمية القوى العاملة، والصناعات اللاحقة (التطبيقات والخدمات التي تعتمد على تكنولوجيا الفضاء) التي تستفيد من تقنيات الفضاء.

ويتماشى الإطار مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، مما يعزز القدرة على المقارنة العالمية وثقة المستثمرين.

ارتفاع مساهمات البحث والتطوير والصناعة

تُظهر البيانات الحديثة أيضًا اتجاهات واعدة. فقد كشف استطلاع أُجري عام ٢٠٢١ عن زيادة بنسبة ١٤.٨٪ في الإنفاق على البحث والتطوير، ومساهمات قوية من قطاع الاتصالات، وارتفاع كبير في المنشورات العلمية - وكلها مؤشرات على نضج وتنوع منظومة الفضاء الإماراتية.

وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز على هامش الإعلان عن المسح الاقتصادي الفضائي 2025، قالت فاطمة الشامسي، مديرة السياسة الفضائية والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، إن المسح يساعد صناع السياسات والصناعة على حد سواء، على تتبع الزخم في المجالات الحيوية.

هناك تركيز كبير على زيادة عدد الشركات الخاصة والناشئة في قطاع الفضاء. كما نضع ثقتنا الكبيرة في الشباب والمواهب كمحرك للابتكار. ومن بين محاور تركيزنا فهم التأثير متعدد القطاعات لمهامنا، وكيفية تطبيق تقنيات الفضاء في قطاعات مثل الزراعة والاتصالات ومراقبة المناخ.