الإمارات تستعد لاستقطاب 50 ألف مليونير خلال خمس سنوات

من المتوقع أن تجذب دولة الإمارات العربية المتحدة ما يصل إلى 50 ألف مليونير جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتجاوز توقعات مراكز الأبحاث العالمية، وفقاً لراجش خانا، الرئيس التنفيذي لشركة ويلث بريكس كابيتال بارتنرز.
قال خانا في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "نحن سعداء للغاية برؤية 9,800 مليونير يأتون إلى الإمارات هذا العام، إذ كان السوق يتوقع عددًا أقل قليلاً. ولكن مع هذا التوقع المُحدّث من شركة هينلي آند بارتنرز، وبالمقارنة مع تقديرات يو بي إس السابقة التي أشارت إلى انتقال 30 ألف ثري خلال السنوات الخمس المقبلة، فأنا على يقين تام بأن هذا العدد قد يصل إلى ما بين 45 ألفًا و 50 ألفًا بنهاية تلك الفترة".
تركز شركة ويلث بريكس كابيتال بارتنرز، وهي شركة إدارة ثروات مستقلة تم إطلاقها حديثًا، على "أصحاب الملايين من الطبقة المتوسطة" الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار من 5 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار (18.35 مليون درهم إلى 110 ملايين درهم).
هؤلاء هم الأشخاص الذين يديرون أصولاً إجمالية بقيمة 55 تريليون دولار أمريكي، على مستوى العالم. هذا القطاع هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وآسيا، وهو لا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل العديد من شركات إدارة الثروات التقليدية، كما أوضح خانا.
وفي معرض تسليطه الضوء على الطلب المتزايد على الحلول المالية المُصممة خصيصًا، قال: "في عالمنا اليوم، يُعدّ التخصيص والتخصيص أمرًا بالغ الأهمية. ويشهد عدد العملاء الباحثين عن هذه الخدمات نموًا في ثرواتهم بنسبة تتراوح بين 15% و30% سنويًا.
في الوقت نفسه، يتوقعون أكثر بكثير من مديري ثرواتهم التقليديين. لكن الحقيقة هي أن العديد منهم يتعاملون مع هذا الموضوع بنهج واحد يناسب الجميع.
ما نقدمه هو إمكانية الوصول إلى مطبخ متكامل يقدم أطباقًا متنوعة، وليس مجرد قائمة طعام ثابتة. هذا النهج يفتح آفاقًا أوسع من الخيارات ويمنح العملاء شعورًا أكبر بالثقة بأنهم في أيدٍ أمينة، كما أوضح.
تأسست شركة ويلث بريكس كابيتال على يد فريق من المحترفين المخضرمين من خلفيات الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، وهي تجمع أكثر من 150 عاماً من الخبرة المجمعة وسجلاً حافلاً بإدارة أكثر من 30 مليار دولار (110 مليار درهم) من الأصول عبر العملاء في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
يقع المقر الرئيسي للشركة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ويرأس مجلس الإدارة الدكتور حمد بوعميم، ونائب الرئيس سوفو ساركار، والرئيس التنفيذي راجيش خانا.
وأضاف بوعميم: "إن هذه هي اللحظة التي تشهدها دبي، وهي نقطة تحول حيث تتلاقى رأس المال العالمي والطموح الإقليمي وتوقعات العملاء".
دخلت شركة Wealthbrix السوق كمؤسسة ذات رأس مال جيد، بعد أن حصلت على استثمار في الأسهم بالدولار الأمريكي مكون من ثمانية أرقام من مزيج استراتيجي من المستثمرين العالميين، بما في ذلك المكاتب العائلية، وشركة رأس المال الاستثماري، والمستثمرين الملائكة من المنطقة والخارج.
وأكد خانا أن البيئة التنظيمية الداعمة في مركز دبي المالي العالمي تعد عاملاً رئيسياً في تمكين النمو في إدارة الأصول.
وأضاف "هناك فرصة كبيرة لإدارة الأصول لأن التنظيم والهيئات التنظيمية تدعم بقوة مديري الثروات القادمين وتوطين هذه الصناديق في مركز دبي المالي العالمي".
نحن ملتزمون تمامًا بالرؤية الأوسع للهيئة التنظيمية والسلطات. سنطلق صناديق مختلفة. بحلول نهاية هذا الشهر أو بداية أغسطس، سنطلق صندوقنا الأول، ثم لدينا خطة عمل وضعناها لإطلاق صندوقين أو ثلاثة صناديق خلال شهرين،" أضاف، مشيرًا إلى: "نفكر عالميًا، ونعمل محليًا، مستفيدين من خبرتنا الواسعة في المنطقة."
تهدف شركة Wealthbrix إلى الوصول إلى 7 مليارات دولار من الأصول قيد الإدارة خلال خمس سنوات.
وأشار خانا أيضًا إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات العائلية تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، إما بشكل كامل أو من خلال إنشاء أذرع إقليمية.
37 ألف مالك منزل في دبي أصبحوا "مليونيرات بالصدفة" بفضل ارتفاع سوق العقارات الإمارات ستجذب المزيد من المليونيرات مع بقاء الإمارات البلد الأكثر أمانًا على الرغم من الحرب الإقليمية الإمارات ستجذب أكثر من 9800 مليونير في عام 2025، كثير منهم من المملكة المتحدة وباكستان وإيران ولبنان