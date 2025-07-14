الإمارات تستعد لاستقطاب 50 ألف مليونير خلال خمس سنوات

قال خانا في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "نحن سعداء للغاية برؤية 9,800 مليونير يأتون إلى الإمارات هذا العام، إذ كان السوق يتوقع عددًا أقل قليلاً. ولكن مع هذا التوقع المُحدّث من شركة هينلي آند بارتنرز، وبالمقارنة مع تقديرات يو بي إس السابقة التي أشارت إلى انتقال 30 ألف ثري خلال السنوات الخمس المقبلة، فأنا على يقين تام بأن هذا العدد قد يصل إلى ما بين 45 ألفًا و 50 ألفًا بنهاية تلك الفترة".