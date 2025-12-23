الإمارات تستعد لإضافة مليون عامل بقيادة التحول الرقمي

وقال ويليام أونيل، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في "سيرفس ناو": "ما نراه في الإمارات، وكذلك في كل بلد آخر شمله الاستطلاع تقريباً، هو أن تعزيز الذكاء الاصطناعي سيكون مركزياً للاستحواذ على الموجة القادمة من النمو الاقتصادي. إن مستقبل العمل يعتمد على التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي، وهو مستقبل بدأ في التوظيف الآن. والمنظمات التي ستفوز في السباق على أفضل المواهب ستكون هي تلك التي تعيد تصميم الأدوار وتستثمر في صقل المهارات لتلبية متطلبات هذا العصر الجديد".