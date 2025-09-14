الإمارات ترفع معايير الخدمات اللوجستية بمنشأة حديثة في دبي

تُقدر قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات حتى عام 2024 بحوالي 73.58 مليار درهم. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة «موردور إنتليجنس»، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 101.03 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.55 في المئة خلال فترة التوقعات.
بهدف تلبية الطلب المتزايد، قامت شركة جي إف إتش براتنر ريت، التي تديرها «جي إف إتش بارتنرز ليمتد»، وبالاشتراك مع مدير التطوير «مجموعة بالمون إف زد سي أو»، مؤخرًا بتدشين أعمال إنشاء منشأة لوجستية جديدة ومتطورة في المنطقة الشمالية من جافزا.
تعزز هذه المنشأة البنية التحتية اللوجستية في دبي في وقت تقود فيه قطاعات الدواء والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إضافة إلى التجارة الإلكترونية، الطلب الهيكلي على الخدمات اللوجستية المبردة. ومع مواجهة دبي لزيادة في الطلب اللوجستي ضمن بيئة محدودة من حيث توفر الأراضي، يوفر التصميم العمودي المرتفع الحل المبتكر لهذه التحديات.
يقع المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 214,000 قدم مربع، وسيقدّم أحد أوائل المستودعات العمودية المرتفعة والمبردة في الإمارات، ما يؤسس لمعيار جديد لأصول اللوجستيات من الفئة A في المنطقة. وقد تم تصميم المنشأة وفقًا للمواصفات الدولية بما يضمن الكفاءة وقابلية التوسع وراحة المستأجرين، وبما يلبي الطلب المتزايد على المساحات اللوجستية المتميزة في القطاعات ذات النمو السريع.
وبمساحة إنشائية تبلغ 144,000 قدم مربع، ستوفّر المنشأة 32,000 موقع تخزين على منصات، و16 رصيف تحميل، وأرضية فائقة الاستواء من نوع FM1، إضافة إلى 15,000 قدم مربع من مكاتب حديثة تشمل سطحاً علوياً لمشاهدة ميناء جبل علي التابع لموانئ دبي العالمية.
ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء في الربع الأول من عام 2027، مع إجراء مناقشات متقدمة بشأن التأجير مع أحد أبرز مزوّدي الخدمات اللوجستية في المنطقة لاستئجار مساحة في المنشأة، وهو ما يعكس شهية السوق القوية تجاه أصول الفئة A. وقال كونال لاهوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بالمون وعضو مجلس إدارة «مانرري»: «من خلال تحسين الحجم المكعّب بدلاً من المساحة الأفقية، يعزز المشروع معدل التدفق والكفاءة على قطعة أرض رئيسية بمساحة 214,000 قدم مربع. أما بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا يترجم إلى منشأة قادرة على تحقيق عوائد متفوقة من خلال تحقيق نسب إشغال أعلى وعلاوات إيجارية أكبر».
وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد»: «إن هذا التطوير يعزز ثقتنا في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي كأسواق نمو رئيسية، ويعكس التزامنا بتقديم قيمة طويلة الأمد للمستثمرين، فيما يدعم في الوقت ذاته مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات اللوجستية».
وتخطط مجموعة بالمون لمواصلة تطوير أصول لوجستية وصناعية بمستوى مؤسساتي عبر دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على القطاعات ذات الأسس القوية مثل التجارة الإلكترونية واللوجستيات والتخزين والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. وقال لاهوري: «في الآونة الأخيرة، قمنا أيضًا بتوسيع محفظتنا من الأصول الصناعية التصنيعية، إذ نلاحظ وجود طلب متزايد خلال المستقبل القريب».
ويؤدي تطوير البنية التحتية للنقل في دولة الإمارات إلى تحقيق نمو اقتصادي هائل، فيما يتبنى قطاع الخدمات اللوجستية بسرعة حلولاً مستدامة وذاتية التشغيل لرفع كفاءة العمليات. وقال لاهوري: «مع وجود أكثر من 27,000 شركة شحن تعمل في الدولة، لا يزال القطاع البحري ركيزة أساسية لمشهد الخدمات اللوجستية في الإمارات، مساهماً بنحو 89.98 مليار درهم سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. كما أن تطوير البنية التحتية للطرق والمطارات من شأنه أن يعزز حجم التجارة الإجمالية للبضائع في الدولة».