الإمارات ترسخ موقعها كقوة مصرفية آمنة

في يوليو الماضي، وجّه المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة للتوقف عن استخدام كلمات المرور لمرة واحدة المرسلة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والتي اعتبرت منذ فترة طويلة الحلقة الأضعف في الأمن الرقمي. وبدلاً من ذلك، بدأت البنوك الإماراتية في اعتماد تسجيل الدخول بالقياسات الحيوية، والتنبيهات الآمنة عبر التطبيقات، وأنظمة المصادقة متعددة العوامل المعتمدة على الرموز. وهذه الإجراءات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مراكز مالية مثل سنغافورة ولندن، حيث بدأ المنظمون المحليون أيضًا التخلي عن كلمات المرور لمرة واحدة لكونها عُرضة لعمليات تبديل شرائح الهاتف والانتحال والاعتراض.