الإمارات ترسخ مكانتها كجاذب عالمي للاستثمار والشركات متعددة الجنسيات

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد بلغت التجارة غير النفطية للدولة 2.6 تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ 2.23 تريليون درهم في عام 2022، مدفوعة بالنمو القوي في إعادة التصدير والصادرات الصناعية. وتعد موانئ ومطارات الدولة — من بين الأكثر ازدحاماً في العالم شرايين حيوية للتجارة العالمية. ميناء جبل علي يتصل بأكثر من 150 وجهة عالمية، بينما يواصل ميناء خليفة في أبوظبي وميناء الحمرية في الشارقة تعزيز الربط الإقليمي. وتغطي شبكة الطيران الإماراتية، بقيادة طيران الإمارات والاتحاد للطيران، ست قارات وتلعب دوراً محورياً في ربط التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.