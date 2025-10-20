الإمارات : تراجع أسعار الذهب المقبل أفضل نقطة دخول للمستثمرين

يقول المحللون إن انخفاض أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة يوفر فرصة دخول جيدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الارتفاع المستمر، حيث يتداول المعدن النفيس بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة.
وينصح المستثمرين الأفراد بالاحتفاظ بأموالهم النقدية ودخول السوق أثناء انخفاض الأسعار.
بلغ سعر الذهب مؤخرًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,378.98 دولارًا للأونصة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفض إلى 4,249.94 دولارًا للأونصة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.94%.
وسجلت أسعار المعادن الثمينة في دبي، المعروفة بمدينة الذهب، ارتفاعاً قياسياً حيث تجاوز سعر 24 قيراطاً 500 درهم للجرام للمرة الأولى.
ما هي احتمالات استمرار ارتفاع سعر الذهب مقارنةً بهبوطه، مع العلم أن مراكز الشراء لدى الجميع غنية جدًا بالذهب الآن في جميع المنتجات. هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في شراء (الذهب) عند أي ضعف في الوقت الحالي. إذا نظرنا إلى قائمة أسباب وصول الذهب إلى هذا المستوى، لا يوجد ما يشير حقًا إلى أننا سنشهد انهيارًا بنسبة 20 إلى 30%. هناك أسباب، لكنها قليلة جدًا. إذا نظرنا إلى قائمة الأسباب، فإن أي تراجع، بنسبة 5 إلى 10%، بناءً على مراكز الشراء، سيمنح الجميع نقطة دخول قوية لارتفاع جديد،" صرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون.
وأشار ويستون إلى أن أحد المحركات الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب هو استمرار تراكم الذهب من قبل البنوك المركزية في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة.
ارتفعت نسبة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية العالمية من حوالي 15% قبل عدة سنوات إلى حوالي 22-23% حاليًا. وهذه النسبة في ازدياد مستمر.
وأضاف أن هناك أسبابا متعددة مقنعة للاحتفاظ بالذهب.
وبعد الارتفاع القوي، يعتقد ويستون أن المؤسسات لا تزال تمتلك المعدن الأصفر بقدر أقل من قيمته الحقيقية.
إنه غير مرتبط إلى حد كبير بالعديد من الأسواق الأخرى. لذا، ما لم يتحسن ارتباط الذهب بالأسهم والدخل الثابت، فإن هذا النقص في الارتباط يجعله جذابًا للغاية لمديري الاستثمار المؤسسي. ما شهدناه هو بداية اتجاه طويل الأجل بين المستثمرين المؤسسيين. فرغم ثراء مراكز الذهب، إلا أن ملكيته لا تزال أقل بكثير من حصتها السوقية، لذا يتحدث الناس عن هذا التحول من محفظة استثمارية بنسبة 60-40، أي 60% أسهم و40% دخل ثابت، إلى محفظة استثمارية بنسبة 60-20-20، حيث لا يمثل الذهب سوى 20%، مما يعني أن هناك مبلغًا هائلًا من المال لا يزال ينتظر التدفق.
أضاف ويستون.
ونصح أيضًا المستثمرين الأفراد بالاهتمام بشكل وثيق بحجم المراكز.
وقال أفشين سيتوديه، مدير التسويق في شركة ترايز، إن ظروف السوق كانت في صالح التجار على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، لكنه حذر من الرضا عن الذات.
عليهم توخي الحذر، لكنك لستَ هنا للتدخل، بل للتداول. تعلّم واستغلّ ما تعلمته، واركب الموجة، لا تتردد، ولكن لا تتدخل.
قال.
عليك أن تكون حذرًا. هناك تصحيحات بين 100 و150 دولارًا، لكنك لست هنا لمجرد المشاركة، بل أنت هنا للتداول باستراتيجية. تعلم من السوق، وطبق ما تعلمته، واستغل الموجة. لا تتردد، ولكن لا تتصرف باندفاع أيضًا، كما قال.