الإمارات : تراجع أسعار الذهب المقبل أفضل نقطة دخول للمستثمرين

ما هي احتمالات استمرار ارتفاع سعر الذهب مقارنةً بهبوطه، مع العلم أن مراكز الشراء لدى الجميع غنية جدًا بالذهب الآن في جميع المنتجات. هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في شراء (الذهب) عند أي ضعف في الوقت الحالي. إذا نظرنا إلى قائمة أسباب وصول الذهب إلى هذا المستوى، لا يوجد ما يشير حقًا إلى أننا سنشهد انهيارًا بنسبة 20 إلى 30%. هناك أسباب، لكنها قليلة جدًا. إذا نظرنا إلى قائمة الأسباب، فإن أي تراجع، بنسبة 5 إلى 10%، بناءً على مراكز الشراء، سيمنح الجميع نقطة دخول قوية لارتفاع جديد،" صرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون.