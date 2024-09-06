الإمارات: تدقيق أكبرعلى المؤسسات المالية بموجب الاستراتيجية الجديدة

وأضاف أن "الاستراتيجية تعالج الجرائم المعقدة والمخاطر الناشئة، بما في ذلك غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل أطراف ثالثة، والهياكل القانونية المعقدة، والتهديدات التكنولوجية الحديثة. كما أنها تدمج النتائج والتوصيات من تقييم المخاطر الوطنية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، والتي سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب".