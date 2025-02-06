الإمارات تدعم الابتكارات الصديقة للبيئة بخارطة طريق جديدة
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة جديدة تشمل برنامج تسريع عملية تسجيل طلبات الملكية الفكرية وخارطة طريق ستعمل على تقليص الوقت اللازم للموافقة على براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ما يعود بالنفع على المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقامت دولة الإمارات بتنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالاستدامة التي بدأت بمؤتمر المناخ (COP28) الذي أُقيم في دبي في 2023، و"الملكية الفكرية الخضراء" تعد جزءاً من جهود الوزارة لدعم هذه البرامج، حسبما صرح سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد.
"لذلك، وضعنا برنامج تسريع لدعم أي مقدم طلب يمتلك براءة اختراع في مجالات الطاقة الخضراء أو الاستدامة. سيستغرق الأمر 3 أشهر – أو 6 أشهر على الأكثر – للموافقة على الطلب، بدلاً من عام أو عامين".
وأضاف أنه "بالنسبة لبرنامج التسريع، هناك لجنة يمكنها النظر في طلب المتقدم للإعفاء من الرسوم أيضاً".
وأكدت مروة الحمودي، مديرة الابتكار في وزارة الاقتصاد وخبيرة الملكية الفكرية، أن المبادرات في مجالات الطاقة المائية والشمسية والرياح والطاقة البحرية وأي مجال آخر متعلق بالاستدامة ستحظى بالدعم في إطار مبادرة "الملكية الفكرية الخضراء". وأضافت أن هذه المبادرة متاحة لجميع المقيمين في الإمارات والمؤسسات التعليمية والبحثية.
وقالت الوزارة إن خارطة الطريق الممتدة لثلاثة أشهر ستعزز القدرة التنافسية لمشهد الملكية الفكرية في دولة الإمارات وتساهم في تقدمها وازدهارها، وتدعم توجهات الدولة للانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إنهم سيعملون مع الجهات المعنية بالبيئة المحلية في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لتنفيذ جميع أهداف خارطة الطريق هذه، وتوفير المزيد من الفرص لتحفيز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
زيادة نسبة الملكية الفكرية الخضراء بنسبة 8%
وقال الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد عبدالله أحمد الصالح إن الهدف هو رفع نسبة تسجيل براءات الاختراع للابتكارات المستدامة والخضراء إلى 8% من إجمالي عدد تسجيلات براءات الاختراع في الدولة.
ودعا المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال والمؤسسات والجامعات إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها خارطة الطريق الجديدة للملكية الفكرية الخضراء، مسلطاً الضوء على البيئة التنافسية التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الفكرية والأنشطة ذات الصلة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة للملكية الفكرية الخضراء تهدف إلى تعزيز تبني الحلول الرقمية الرائدة والتكنولوجيا المتقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة.
"ومن خلال اتباع هذه الخريطة، فإننا حريصون على إقامة شراكات جديدة مع الأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث لدمج الملكية الفكرية في الابتكارات المستدامة وحماية حقوق المشاريع والابتكارات الصديقة للبيئة."
وأضاف أن خارطة الطريق الجديدة تهدف إلى توفير أقصى قدر من الحماية القانونية للابتكارات، وتلبية الطلب المتزايد على الابتكارات الصديقة للبيئة محلياً وعالمياً.