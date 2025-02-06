الإمارات تدعم الابتكارات الصديقة للبيئة بخارطة طريق جديدة

وقامت دولة الإمارات بتنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالاستدامة التي بدأت بمؤتمر المناخ (COP28) الذي أُقيم في دبي في 2023، و"الملكية الفكرية الخضراء" تعد جزءاً من جهود الوزارة لدعم هذه البرامج، حسبما صرح سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد.