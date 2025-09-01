الإمارات تدخل عصر المصادقة الرقمية بلا رموز مؤقتة

ماذا يعني هذا لعملاء البنوك إذا كنت معتادًا على تلقي كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) عبر الرسائل النصية القصيرة في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى حسابك المصرفي أو توافق على عملية دفع، فإن الأمور على وشك التغيير. بحلول مارس 2026، لن ترسل لك بنوك الإمارات العربية المتحدة هذه الرموز النصية. بدلاً من ذلك، سيُطلب منك التحقق من هويتك بطرق أكثر ذكاءً وأمانًا. سيكون البديل الأكثر شيوعًا هو تسجيلات الدخول البيومترية، مثل استخدام بصمة إصبعك أو مسح الوجه أو ميزات الأمان المضمنة بالفعل في هاتفك الذكي. وهذا ما يسمى بمفتاح المرور، وهذا يعني عدم الحاجة إلى كتابة رموز طويلة أو انتظار رسائل SMS التي تصل أحيانًا متأخرة - أو لا تصل على الإطلاق. ما عليك سوى النقر بإصبعك أو النظر إلى شاشتك، وستكون في الداخل. بالنسبة للعملاء، لهذا العديد من المزايا. إنه أسرع وأسهل من الرسائل النصية القصيرة. كما أنه أكثر أمانًا بكثير لأنه لا يمكن للمتسللين خداعك لإعطاء مفتاح مرور بالطريقة التي يمكنهم بها باستخدام OTP. صُمم النظام بحيث تبقى بياناتك البيومترية محفوظة على جهازك، حفاظًا على خصوصيتك. قد تُقدم البنوك أيضًا حماية إضافية غير مرئية، مثل مراقبة السلوكيات غير المعتادة في حسابك، أو طلب فحص بيومتري ثانٍ عند إجراء معاملات كبيرة جدًا. باختصار، قد يبدو التخلي عن كلمات المرور لمرة واحدة أمرًا غريبًا في البداية، لكن هذه الخطوة تعني متاعب أقل ومخاطر أقل وتجربة مصرفية أكثر سلاسة. في المرة القادمة التي تُسجل فيها دخولك، سيصبح وجهك أو إصبعك كلمة مرورك.