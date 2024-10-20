الإمارات: تخفيضات الفائدة تريح المقترضين وتقلق المدخرين

ومع ذلك، بالنسبة للرهن العقاري ذي السعر الثابت، لن يكون لخفض الأسعار أي تأثير على EMI. وأضاف جوفيندان: "قد تكون الأسعار المنخفضة جيدة لأصحاب المنازل المحتملين، لكن الرهن العقاري ذي السعر الثابت لا يتحرك بشكل مباشر مع تغييرات الأسعار. تعمل تخفيضات أسعار البنك المركزي على تغيير سعر الإقراض قصير الأجل، لكن معظم الرهن العقاري ذي السعر الثابت يعتمد على أسعار طويلة الأجل لا تتقلب بقدر أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وبالمثل، يعتمد تأثير خفض السعر على ديون بطاقات الائتمان أيضًا على ما إذا كانت بطاقة الائتمان تحمل سعرًا ثابتًا أو متغيرًا".