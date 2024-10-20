الإمارات: تخفيضات الفائدة تريح المقترضين وتقلق المدخرين
تمثل تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة بنسبة تصل إلى 2.0 في المائة من الربع الرابع من عام 2024 إلى عام 2026 تحديات للمدخرين والمقرضين، ولكنها تقدم فوائد للمقترضين من الأفراد والشركات.
إن قرار البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بخفض أسعار الإقراض، رداً على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من أعلى مستوى لها في 23 عاماً، يُنظر إليه على أنه راحة للأفراد والمستهلكين والشركات التي تعاني من الديون وقروض السيارات والرهن العقاري وغيرها من أشكال الاقتراض مع انخفاض أقساط الفائدة الشهرية. ومع ذلك، فإن هذا يعني انخفاض أرباح المدخرين والمودعين والمقرضين الأفراد، بما في ذلك البنوك، في الأشهر المقبلة، وفقاً لخبراء ماليين.
"إن خفض أسعار الفائدة عادة ما يكون خبراً طيباً للمقترضين، ولكن قد يكون له تأثير معاكس بالنسبة للمدخرين. إن انخفاض أسعار الفائدة يعني أن العائد على منتجات الادخار، مثل حسابات الادخار، وحسابات سوق المال، والشهادات، قد ينخفض"، هذا ما قاله أحد المسؤولين التنفيذيين في أحد البنوك المحلية.
وأوضح أن انخفاض أسعار قروض السيارات يعني أن المدفوعات الشهرية للمقترض قد تنخفض، مما يسمح له بتوفير المال أو شراء سيارة أكثر تكلفة دون إجهاد ميزانيته.
وأشار جيمس ماثيو، الشريك الإداري في شركة UHY James Chartered Accountants، إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سوف تجعل القروض الشخصية أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى دفع أقساط أصغر ودفع فائدة أقل على مدى فترة القرض.
"إذا كنت تقترض، فمن المرجح أن يعمل خفض الأسعار لصالحك. ترقب الأسعار المحدثة لمنتجات القروض لدينا، ولا تتردد في التواصل معنا إذا كنت تفكر في إعادة التمويل أو التقدم بطلب للحصول على قرض"، قال جيمس.
أكد ساجيث كومار بي كيه، المدير الإداري لمجموعة IBMC Financial Professionals Group، أن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على سلوك المستهلك. "يصبح الاقتراض أرخص عندما تنخفض الأسعار، وبالتالي يصبح شراء الأشياء الكبيرة مثل الرهن العقاري وقروض السيارات بالائتمان أكثر تكلفة. يصبح الاقتراض أكثر تكلفة عندما ترتفع الأسعار، مما يضعف الاستهلاك. الأسعار المرتفعة تفيد المدخرين الذين يحصلون على فائدة أكثر ملاءمة على حسابات الودائع".
وأشار سوكيش جوفيندان، الرئيس التنفيذي لشركة 10X Properties، إلى أنه مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس والمزيد من التخفيضات المتوقعة في الأشهر المقبلة، فقد يكون الوقت مناسبًا للنظر في إعادة تمويل الرهن العقاري والاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة. "بالنسبة لمشتري المنازل الجدد، قد يعني هذا دفعات شهرية أقل وفرصة أفضل للحصول على منزل أحلامك".
ومع ذلك، بالنسبة للرهن العقاري ذي السعر الثابت، لن يكون لخفض الأسعار أي تأثير على EMI. وأضاف جوفيندان: "قد تكون الأسعار المنخفضة جيدة لأصحاب المنازل المحتملين، لكن الرهن العقاري ذي السعر الثابت لا يتحرك بشكل مباشر مع تغييرات الأسعار. تعمل تخفيضات أسعار البنك المركزي على تغيير سعر الإقراض قصير الأجل، لكن معظم الرهن العقاري ذي السعر الثابت يعتمد على أسعار طويلة الأجل لا تتقلب بقدر أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وبالمثل، يعتمد تأثير خفض السعر على ديون بطاقات الائتمان أيضًا على ما إذا كانت بطاقة الائتمان تحمل سعرًا ثابتًا أو متغيرًا".
وأوضح الخبراء أن انخفاض أسعار الفائدة يجعل من الصعب على المدخرين تعظيم مدخراتهم والحفاظ على رأس المال الذي بنوه أثناء ارتفاع أسعار الفائدة. ومن الخطوات السهلة قصيرة الأجل لحماية المدخرات تحويل الأموال إلى حساب توفير عالي العائد، والذي يوفر أسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير التقليدية.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل القريب من المرجح أن تؤدي إلى خفض ربحية معظم أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة بشكل أسرع من الالتزامات التي تحمل فائدة.
وتتوقع مؤسسة جي بي مورجان للأبحاث أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقبل في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. وتتوقع وكالة فيتش أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو/حزيران 2026، ومن المرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوها بتخفيضات مماثلة بسبب ربط أسعار الصرف.
وقال رامي حبيبي علوي المدير المساعد للمؤسسات المالية - البنوك، وريدموند رامسديل المدير الأول ورئيس تصنيفات البنوك في الشرق الأوسط والخدمات المصرفية الإسلامية، وكلاهما في فيتش للتصنيف الائتماني، إن البنوك الإماراتية من المرجح أن تكون الأكثر تضررا في حين من المرجح أن تكون البنوك السعودية أقل تضررا بسبب نسبتها الأعلى من التمويل بسعر ثابت، على الرغم من أن التأثير على كل بنك سوف يعتمد على مستوى تمويله للأفراد.
وبشكل عام، فإن أغلب بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يسمح لها بارتفاع أسعار الفائدة، مع إعادة تسعير الأصول بشكل أسرع من الخصوم ووجود نسبة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وقال محللو فيتش: "نقدر أن فجوة إعادة التسعير الإيجابية قصيرة الأجل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البنوك الكويتية) تمثل 6.6 في المائة من إجمالي الأصول في نهاية عام 2023، مع إعادة تسعير حوالي 60 في المائة من وكالة الطاقة الدولية في غضون 12 شهرًا".