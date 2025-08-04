الإمارات تحوّل ندرة المياه إلى فرصة عالمية

في مواجهة الندرة الشديدة، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تحويل القيود إلى فرص، باستخدام قوتها اللوجستية ومرونتها التنظيمية وقوتها الاستثمارية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المائية وصادرات المياه المحلاة والابتكار في تكنولوجيا المياه، وفقاً لدراسة أصدرها مركز دبي للسلع المتعددة.

في حين أن التجارة الدولية المباشرة للمياه لا تزال محدودة نسبيًا، إلا أن أهميتها الأوسع في التجارة العالمية آخذة في الازدياد. تتم تجارة المياه عادةً عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج أو المياه المعبأة. على سبيل المثال، استوردت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 94 مليون لتر من المياه المعبأة في عام 2023 - معظمها من سويسرا والمملكة العربية السعودية وتركيا - في حين رسخت مكانتها كمركز إقليمي لإعادة التصدير من خلال شبكتها اللوجستية، وفقًا لما ذكرته المنطقة الحرة في تقريرها الأخير بعنوان "مستقبل التجارة".

بفضل تحلية أكثر من 40% من مياه الشرب في الإمارات العربية المتحدة، تُعد الدولة من أكثر دول العالم تقدمًا في استخدام مصادر المياه غير التقليدية. وقد خُصص أكثر من 7.3 مليار درهم إماراتي (ما يقارب ملياري دولار أمريكي) لتطوير محطات تحلية جديدة.

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قال مايكل رتمان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بينونة لتوليد المياه، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة متميزة تُمكّنها من رسم ملامح مستقبل تجارة وتكنولوجيا المياه. وأضاف في التقرير: "بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية وقيادتها الطموحة، تتحول الدولة بسرعة إلى مركز رائد لابتكار وتصدير تقنيات المياه. ونرى في دولة الإمارات العربية المتحدة منصة انطلاق واعدة للابتكارات الرائدة".

"نحن نعتبره بمثابة بوابة للعالم."

وتشير التقديرات إلى أن ثلثي مياه المنطقة تأتي من خارج حدودها.

تُركز دولة الإمارات العربية المتحدة على تنويع مصادر الاستيراد وبناء أنظمة لوجستية فعّالة لضمان أمن الإمدادات. ويُمكّن استيراد المنتجات ذات البصمة المائية العالية - من القمح إلى المياه المعبأة - الدولة من الحفاظ على المياه العذبة المُحلاة لدعم الصناعات الحيوية عالية القيمة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وصولًا إلى الطاقة الخضراء وتصنيع الأغذية، وفقًا لمركز دبي للسلع المتعددة.

مع تفاقم شحّ المياه، تعتمد الدول بشكل متزايد على تجارة المياه الافتراضية - استيراد سلع كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل المحاصيل وأشباه الموصلات والمياه المعبأة - لحماية إمداداتها المحلية. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2100، من المتوقع أن تتضاعف تدفقات المياه الافتراضية خمسة أضعاف، مما يُحدث تحولاً في استراتيجيات التجارة ويكشف عن تبعيات جيوسياسية جديدة، وفقًا لتقرير "مستقبل التجارة" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.

نقص الأموال

تظل أسواق المياه على الصعيد العالمي تعاني من سوء الإدارة ونقص التمويل.

لا يزال معظم الاستثمار يأتي من مصادر عامة، وقليل من الدول تُحدد سعرًا معقولًا للمياه. فبدون تنظيم أفضل وابتكار مالي، بدءًا من الحقوق القابلة للتداول ووصولًا إلى الترميز، ستظل المياه تهديدًا مُهمَلًا في استراتيجيات التجارة والتنمية العالمية.

قدّر البنك الدولي أنه يجب حشد ما يصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي (25.7 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2030 لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن الاستثمارات السنوية الحالية لا تكفي لتغطية هذا المبلغ بمئات المليارات، حيث يأتي أكثر من 90% من التمويل من مصادر عامة.

لا يزال رأس المال الخاص مترددًا، إذ يُثبطه طول فترات الاسترداد، والتعقيدات التنظيمية، وضعف العائدات المالية. وسيتطلب سد هذه الفجوة التمويلية تحولًا في كيفية تقييم المياه وإدارتها. ومن بين النهج الواعد إعادة تصنيف المياه ماليًا كأصل قابل للتداول، مما يُطلق العنان لتدفقات رأس المال، ويُحفز الاستخدام المسؤول، وفقًا لمركز دبي للسلع المتعددة.