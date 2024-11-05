الإمارات تحقق أعلى تصنيف ولاء للعلامات التجارية عالمياً

ووفقاً لنتائج مؤشر ولاء العملاء، على النقيض من المناطق الأخرى حيث يظهر الولاء بشكل أكبر ضمن الأجيال الأكبر سناً، أظهرت الأجيال الأصغر سناً في الإمارات العربية المتحدة ولاءً أقوى للعلامة التجارية في الاستطلاع. ويشير هذا الاختلاف إلى الحاجة إلى تركيز العلامات التجارية على تعزيز الولاء بين المستهلكين الأصغر سناً، وضمان علاقات دائمة مع العملاء من خلال إشراكهم في وقت مبكر وبشكل مستمر، لأنهم الفئة السكانية الأكثر التزاماً في الإمارات العربية المتحدة. وبغض النظر عما إذا كان المستهلكون يهتمون بشدة بعلامة تجارية ما، فإن مفتاح التميز على المدى الطويل يكمن في التخصيص الأفضل، والمحتوى المناسب أكثر، وتقديم وجهات نظر فريدة مصممة لتناسب اهتمامات الأفراد.