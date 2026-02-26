الإمارات: تحذير رسمي من نشاط مالي مشبوه لشركة تداول غير مرخصة

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة المستثمرين من شركة غير مرخصة تدعى (Ethr.trading)، مشيرة إلى أن الشركة لا تملك ترخيصاً رسمياً لمزاولة الأنشطة المالية المنظمة.
وصرحت الهيئة بأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات تتم مع هذه الشركة.
وقالت الهيئة: "يُنصح المستثمرون بشدة بالتحقق من وضع التراخيص لأي كيان قبل إبرام الاتفاقيات أو تحويل الأموال، واستشارة قائمة الشركات المرخصة المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة لتجنب عمليات الاحتيال المحتملة".
وتقوم الهيئة بانتظام بنشر رسائل تحذيرية للمستثمرين في الدولة بشأن مثل هذه الشركات، التي تعمل إما بدون تراخيص أو دون اتباع المعايير اللازمة التي وضعتها الحكومة. إن استخدام خدمات مثل هذه الشركات قد يجعل المستثمرين عرضة للاحتيال وفقدان الأموال أو حتى المعلومات.
وللحصول على تفاصيل حول أي كيان مالي مقره الإمارات، يمكن للمستثمرين أو الجمهور الوصول ببساطة إلى قسم "البيانات المفتوحة" على موقع الهيئة. ويتضمن هذا القسم قوائم بالشركات المسجلة، والشركات المرخصة، وصناديق الاستثمار المعتمدة والمسجلة، والمؤثرين الماليين المعتمدين.