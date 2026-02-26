الإمارات: تحذير رسمي من نشاط مالي مشبوه لشركة تداول غير مرخصة

وتقوم الهيئة بانتظام بنشر رسائل تحذيرية للمستثمرين في الدولة بشأن مثل هذه الشركات، التي تعمل إما بدون تراخيص أو دون اتباع المعايير اللازمة التي وضعتها الحكومة. إن استخدام خدمات مثل هذه الشركات قد يجعل المستثمرين عرضة للاحتيال وفقدان الأموال أو حتى المعلومات.