الإمارات تحذر من كيان وهمي ينتحل صفة "تنظيم مالي"

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تحذيراً جديداً بعد اكتشاف جهة غير مرخصة تستخدم اسم الهيئة الخليجية العليا للسلوك المالي وتعمل من خلال www.financialgcc.com وتدعي زوراً أنها جهة تنظيم مالي.

وقالت الهيئة في إشعارها إن الجهة ليست مرخصة، ولا تملك تفويضاً رقابياً، وتدعي بشكل غير قانوني أنها تمارس سلطة على الأنشطة المالية في الإمارات. وقد تم حث المستثمرين على تجنب التعامل مع هذه الجهة والتحقق من شرعية أي شركة قبل تحويل الأموال أو توقيع الاتفاقيات أو مشاركة المعلومات الشخصية.

وتُعد هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة التنظيمية الاتحادية المسؤولة عن الترخيص والإشراف وتطبيق القوانين على الأسواق المالية في الإمارات، بما في ذلك شركات الاستثمار والوسطاء ومقدمي الخدمات المرتبطة. وهي تنشر بانتظام تنبيهات لمساعدة الجمهور على التعرف على الجهات غير المرخصة والمواقع الإلكترونية المقلدة.

يأتي هذا التحذير الأخير بعد إشعار مماثل صدر في 19 نوفمبر، عندما حذرت الجهة التنظيمية من عملية أخرى مجهولة تنتحل صفة بنك الإمارات للاستثمار من خلال موقع إلكتروني مقلد ووثائق مزورة.