الإمارات: تحديات نمو التجارة غير النفطية مع التوترات التجارية العالمية

وفي عام 2021، حددت دولة الإمارات هدفاً يتمثل في الوصول إلى 4 تريليون درهم من التجارة الخارجية السنوية بحلول عام 2031. وبحلول نهاية عام 2024، كانت قد حققت بالفعل 75% من هذا الهدف، مما يضعها على الطريق الصحيح لتحقيقه في السنوات المقبلة.

كما استثمرت الإمارات ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي ومركز السياحة والتمويل في المنطقة، بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للتجارة واللوجستيات، بما في ذلك الموانئ البحرية الحديثة والمطارات المتطورة، بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي.

يقول "كيه في توماس"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تومسون" ومقرها دبي: "على الرغم من أن التجارة غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة قد شهدت نمواً مذهلاً، فإن الحرب التجارية قد خلقت بيئة من عدم اليقين التي قد تعرقل التوسع في المستقبل. فترابط سلاسل التوريد العالمية يعني أن الاضطرابات في أي جزء من العالم قد تؤثر أيضاً على الإمارات العربية المتحدة".

قال إنه مع فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية وغيرها من القيود التجارية، بدأت الشركات في الإمارات العربية المتحدة تشعر بضغط متزايد. تعتمد العديد من الشركات على الواردات من البلدان المتأثرة، وقد يتم تحميل التكاليف المتزايدة على المستهلكين. وأضاف: "قد تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع المستوردة من الصين، على سبيل المثال، إلى رفع الأسعار للشركات الإماراتية التي تستورد موادها من هناك".

علاوة على ذلك، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً حيوياً لإعادة تصدير البضائع إلى المنطقة، خاصة من آسيا. وإذا تأثرت طرق التجارة والعلاقات الدولية، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل تدفق البضائع، مما يؤثر على أحجام التجارة. وقال توماس: "إن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة يجعلها لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية، لكن نجاحها يعتمد على استقرار العلاقات الدولية".

وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها الحرب التجارية، يعتقد بعض الخبراء أن هناك فرصاً أمام دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تجارتها غير النفطية. وتتمتع الدولة بإمكانات جذب الشركات التي تتطلع إلى الانتقال من المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية. وقال نذير فيلييل، الرئيس التنفيذي لشركة بي آر دبليو فيلييل: "قد نرى شركات تتطلع إلى إنشاء عمليات في الإمارات العربية المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية على السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة. وقد يؤدي هذا إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كبديل استراتيجي للشركات التي تتنقل بين تعقيدات الحرب التجارية".

وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لن يكون لها أي تأثير سلبي على التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في الواقع، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي من خلال زيادة إعادة التصدير، ويرجع ذلك أساساً إلى الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات اللوجستية.

وقال فاليشا: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي عند مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهي مجهزة تجهيزاً جيداً ببنية تحتية متطورة، مما يجعلها مركزاً مثالياً للتجارة العالمية، وخاصة إعادة التصدير. وقد تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى زيادة إعادة التصدير، حيث يمكن لهذه الشركات استيراد البضائع من الدول الخاضعة للتعريفات الجمركية مثل الصين وإعادة تصديرها إلى الولايات المتحدة. وفي الأمد القريب، يمكن توقع زيادة في نشاط التصدير في الشرق الأوسط أيضاً مع بدء الشركات الأمريكية في تخزين البضائع".

قال المحللون إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في ظل الحرب التجارية المستمرة قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الواردات، ولكنه في الوقت نفسه قد يضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية. هذا التأثير المزدوج يمكن أن يزيد من تفاقم الاختلالات التجارية، خاصة في الاقتصادات التي تعاني بالفعل من الضغوط الخارجية.

ورغم أن الإمارات قد ركزت على تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، إلا أن الحرب التجارية قد تقوض هذه الجهود. فقد استثمرت الحكومة بشكل كبير في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة. ومع ذلك، فإن أي تباطؤ في الطلب العالمي نتيجة التوترات التجارية قد يؤثر على هذه القطاعات ويعطل تقدمها.