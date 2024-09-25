الإمارات تحدد قواعد جديدة لوسطاء التأمين بدءاً من 2025
لا يمكن لوسطاء التأمين في دولة الإمارات الجمع بين دورهم وأي مهنة أخرى متعلقة بالتأمين، ولا يجوز لهم أن يصبحوا شركاء أو وسطاء لوسيط تأمين آخر، وذلك وفقاً للتنظيمات الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقًا للوائح الجديدة، يُمنع على شركات التأمين التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع حاملي وثائق التأمين الذين هم عملاء لوسطاء التأمين، سواء عند إصدار الوثيقة أو عند تجديدها، بهدف حرمان هؤلاء الوسطاء من الأتعاب المستحقة لهم.
تشترط القوانين على شركات التأمين دفع الأتعاب المتفق عليها للوسيط في الموعد المحدد في اتفاقية الوساطة التأمينية المعمول بها، والتي يجب ألا تتجاوز 10 أيام عمل من استلام شركات التأمين لمدفوعات الأقساط. وعند سداد الأقساط على دفعات، يجب أيضاً دفع الأتعاب على دفعات، وفقاً لنفس القيود الزمنية.
وستدخل القواعد الجديدة، التي نشرتها شركة المحاماة "هولمان فينويك ويلان" (HFW)، حيز التنفيذ اعتباراً من 15 فبراير 2025.
تمت صياغة القوانين الجديدة من قبل شركاء "هولمان فينويك ويلان" (HFW) "سام واكيرلي" و"جون بارلو"، والشريك الأول "توماس نيبور"، والشريك "بنيامين أوبينالي".
من تنطبق عليه القوانين الجديدة؟
تنطبق اللوائح على الكيانات الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك جميع وسطاء التأمين وجميع شركات التأمين والفروع الأجنبية لشركات التأمين المرخصة للاكتتاب في التأمين الأولي وإعادة التأمين (بما في ذلك تكافل) وشركات إعادة التأمين.
ويُعفى من هذه التغييرات وسطاء التأمين المرخص لهم في المناطق الحرة المالية لأعمال إعادة التأمين، حيث سيطبق عليهم النظام التنظيمي للمنطقة الحرة.
المحظورات
أشارت شركة "هولمان فينويك ويلان" (HFW) القانونية إلى أن القوانين تتضمن عدداً من المحظورات على وكالات التأمين وموظفيها، بما في ذلك:
عدم ممارسة أي مهنة مرتبطة بالتأمين باستثناء أعمال الوساطة.
عدم إسناد أي عمليات وساطة إلى وسطاء آخرين دون موافقة كتابية من العميل وشركة التأمين، بما في ذلك عند استخدام وسطاء التوظيف في ولايات قضائية أخرى.
عدم السماح لأي شخص أو جهة غير خاضعة لرقابة المصرف المركزي باستخدام أي من موظفي أو وسطاء الجهات المرخصة للحصول على وثائق التأمين.
عدم مشاركة أي أتعاب مع أو إلى ممارسي أي مهنة متعلقة بالتأمين.
عدم تقديم أي خصومات للعملاء من الأتعاب المستلمة من شركات التأمين.
يتطلب القانون من الوسطاء الالتزام بأفضل الممارسات، مثل مساعدة العملاء في إجراءات المطالبات، بما في ذلك طلب أي مستندات مفقودة في غضون يومين عمل من استلام طلب المطالبة، وإبلاغ العملاء كتابياً قبل 20 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة للتجديد، واستخدام البريد الإلكتروني الرسمي، وغيرها من الالتزامات.
كما تحظر التنظيمات الجديدة على وسطاء التأمين جمع تسويات المطالبات، حيث يجب أن تُدفع مباشرة من شركات التأمين إلى حاملي الوثائق. ينطبق هذا الأمر فقط على عمليات التأمين الأولي، حيث تُعفى عمليات إعادة التأمين وتخضع لشروط أي اتفاقية وساطة إعادة التأمين.
عدم تقديم خصومات
وأوضح محامو شركة "هولمان فينويك ويلان" (HFW) في المذكرة أنه بموجب اللوائح الجديدة، يُحظر على وسطاء التأمين صراحةً تقديم خصومات للعملاء من الأجر الذي يتلقونه من الشركات. ويجب على الوسطاء أيضاً تجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى التلاعب بالسوق من حيث التسعير. ويجب أن تأتي أي خصومات تُعرض على العملاء مباشرة من شركة التأمين.
وأضافت الشركة القانونية في المذكرة أن الوسطاء ملزمون بإبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع شركتي تأمين على الأقل، والتي تتناول على الأقل مدة الاتفاقية، وأحكام الإنهاء، وأنواع وخطوط العمل، والمناطق الجغرافية، والأجور. ولا يجوز أن تجعل الاتفاقيات الوسيط مسؤولاً عن أي قسط غير مدفوع من قبل العملاء، كما لا يجوز للوسطاء إصدار وثائق أو إقرارات تأمين، أو تعديلها، باستثناء شهادات المركبات.