الإمارات تحدد قواعد جديدة لوسطاء التأمين بدءاً من 2025

يتطلب القانون من الوسطاء الالتزام بأفضل الممارسات، مثل مساعدة العملاء في إجراءات المطالبات، بما في ذلك طلب أي مستندات مفقودة في غضون يومين عمل من استلام طلب المطالبة، وإبلاغ العملاء كتابياً قبل 20 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة للتجديد، واستخدام البريد الإلكتروني الرسمي، وغيرها من الالتزامات.