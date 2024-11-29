الإمارات تجمع بين الرياضة والأعمال لتعزيز الاقتصاد
قد يمثل احتفال عيد الاتحاد الرسمي الذي سيُقام نهاية هذا الأسبوع اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن بالنسبة لعشاق الرياضة في البلاد، سيكون هذا الاحتفال تتويجاً لإحدى أكثر الفترات الرياضية إثارة التي شهدتها البلاد على الإطلاق - ورؤية واعدة لما يحمله المستقبل.
من بطولة الإمارات للسباعيات في دبي، وهي تقليد طويل يجذب أفضل فرق سباعيات الركبي والمشجعين من جميع أنحاء العالم، إلى كأس آسيا تحت 19 عاماً التي ينظمها مجلس الكريكيت الآسيوي، والتي ستسلط الضوء على نجوم الكريكيت الصاعدين، ستكون دولة الإمارات هذا الأسبوع مسرحاً لبعض من أبرز الأحداث الرياضية العالمية. ويأتي ذلك في وقت تعج فيه العاصمة أبوظبي بالفعل بكل الإثارة والتشويق للنسخة الثامنة الجارية من بطولة أبوظبي تي 10 والترقب لسباق الفورمولا 1 الختامي للموسم الذي سيُقام في الأسبوع التالي.
بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة التي شهدها الأسبوع الماضي، كان جدول سباقات (سيل جي بي) SailGP يتضمن محطة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تميزت الفعالية بالإبحار الرائع والمناظر الخلابة للواجهة البحرية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استمتع عشاق الجولف ببطولات كبيرة مثل بطولة أبوظبي (اتش أس بي سي) HSBC للجولف، التي فاز فيها بول وارينغ بجائزة قدرها 1.530 مليون دولار من إجمالي 9 ملايين دولار، وبطولة (موانئ دبي العالمية ) التي اختتمت الموسم بفوز روري ماكلروي على الدنماركي راسموس هوجارد ليحقق لقبه السادس في سباق دبي ويحصد 3 ملايين دولار من إجمالي 10 ملايين دولار.
الرياضة كمحرك اقتصادي.
لا شك أن دمج الرياضة مع الرفاهية والأعمال التجارية أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة. فالأحداث مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي أصبحت تجذب مئات الآلاف من الزوار سنوياً وتعد من الفعاليات العالمية البارزة.
حقق سباق الفورمولا 1 أكثر من 1.16 مليار درهم لاقتصاد إمارة أبوظبي العام الماضي من خلال إنفاق الحضور. وقد تم الكشف عن هذه الأرقام في وقت سابق من هذا العام، من قبل منظمو الحدث، إيثارا، الذين يجهزون لتنظيم السباق الرابع والعشرين والأخير من موسم الفورمولا 1 لعام 2024، والذي يعد الأطول في تاريخ البطولة.. ويتوقع المشجعون أن النسخة السادسة عشرة من عطلة نهاية الأسبوع لجائزة أبوظبي الكبرى، المقررة من 5 إلى 8 ديسمبر في حلبة ياس مارينا في جزيرة ياس، ستكون الأكبر والأكثر تميزاً.
وعلى نحو مماثل، سلطت الأحداث التي نظمتها هيئة الكريكيت الدولية مثل كأس العالم تي 20 في الماضي الضوء على البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على استضافة بطولات دولية واسعة النطاق، وجذب المشجعين واللاعبين من جميع أنحاء العالم.
البصمة الاقتصادية المتنامية للكريكيت
وبحسب ديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت، التي ستشهد مشاركة بعض من أفضل لاعبي الكريكيت في العالم في ثمانية فرق في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة من 11 يناير إلى 9 فبراير، فإن لعبة الكريكيت – وهي رياضة محبوبة للغاية في المنطقة – برزت كمحرك اقتصادي رئيسي. وقال: "إن بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت تي 20 ليست مجرد بطولة كريكيت، بل هي حافز اقتصادي. فبالإضافة إلى الإثارة التي توفرها المباريات على أرض الملعب، شهدنا فوائد ملموسة، من زيادة معدلات إشغال الفنادق إلى الآلاف من الوظائف المحلية التي تم إنشاؤها بشكل مباشر وغير مباشر. وقد جلبت نسخة العام الماضي ملايين الدولارات من خلال حقوق الإعلام والسياحة والرعاية، وكل ذلك مع وضع لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة على الخريطة العالمية. وهذا دليل على قدرة الإمارات العربية المتحدة على مزج الرياضة والأعمال بسلاسة". وأكد على التأثير التحويلي للكريكيت، خاصة بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت تي20 التي من المقرر أن تنطلق نسختها الثالثة في بداية العام المقبل.
وعلى نحو مماثل، تواصل بطولة أبوظبي تي 10، التي تقام الآن في موسمها الثامن، الابتكار من خلال صيغتها القصيرة المليئة بالإثارة. ويقول شاجي أول ملك، رئيس بطولة أبوظبي تي 10: "كانت رحلة بطولة أبوظبي تي 10 على مدار الإصدارات الثمانية الماضية غير عادية. فما بدأ كرؤية جريئة تطور الآن إلى ظاهرة عالمية تجذب اللاعبين والمشجعين والرعاة من جميع أنحاء العالم. هذا العام، مع صيغة موسعة تضم 10 فرق، نرفع مستوى لعبة الكريكيت تي 10 عالمياً مع زيادة عدد المشاهدين والتأثير الاقتصادي، الذي يُتوقع أن يصل إلى ملايين الدولارات. لقد رسخت أسرع صيغة للكريكيت مكانتها كواحدة من أكثر الأحداث إثارة في تقويم الكريكيت العالمي."
وفي معرض حديثه عن كيفية مساهمة بطولة أبوظبي تي 10 للكريكيت في عام 2024 "بشكل كبير في الاقتصاد المحلي من خلال ربط الرياضة بالسياحة والترفيه والتجارة"، أضاف: "هذا أكثر من مجرد حدث رياضي؛ إنه نظام بيئي يخلق فرص العمل، ويعزز العلاقات الدولية، ويرتقي بسمعة أبوظبي كمركز رياضي عالمي رفيع المستوى."
بطولة تي 10 لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تخلق أيضاً تأثيراً متموجاً في مجالات السياحة والترفيه والتجارة، مما يساهم بشكل كبير في اقتصاد أبوظبي الذي تم تعزيزه أيضاً من خلال أحداث مثل بطولة العالم للتنس 2024 في أبوظبي، والمقرر إقامتها في الاتحاد أرينا من 19 إلى 22 ديسمبر.
صيغ رياضية مبتكرة: بطولة العالم للتنس وبطولة العالم للبادل.
وقال نافديب سينغ أرنيجا، مدير العمليات في رابطة بطولة العالم للتنس، إن البطولة السنوية التي تستمر أربعة أيام في نسختها الثالثة الآن، تجمع بين أفضل ألعاب التنس والترفيه العالمي، وتقدم تجربة لا مثيل لها للمشجعين و"نتائج اقتصادية ضخمة" لا مثيل لها.
كما يقول أرنيجا يجمع دوري التنس العالمي مزيجاً لا يُفوَّت من التنس والموسيقى، مما يجعله عرضاً فريداً في المنطقة. ومع دخول مثل هذه الأحداث إلى الإمارات العربية المتحدة والمرافق ذات المستوى العالمي هنا، أصبحت الإمارات العربية المتحدة وجهة مفضلة للمنظمين للأحداث العالمية. من جلب أساطير مثل نوفاك ديوكوفيتش في الماضي إلى نجوم معاصرين مثل إيجا سوياتيك، إيلينا ريباكينا، أرينا سابالينكا، دانييل ميدفيديف، أندريه روبليف، ونيك كيرجيوس، من بين العديد من الآخرين للموسم القادم، بالنسبة لنا في بطولة العالم للتنس، لا يتعلق الأمر فقط بالمباريات، بل بإشراك المشجعين، وإلهام الشباب، وخلق تأثير تموجي في قطاعات الضيافة، والتجزئة، والإعلام. لقد حقق الدوري بالفعل ملايين الدولارات في النشاط الاقتصادي منذ نسخته الافتتاحية في عام 2022، مما عزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار في الرياضة وإرث بطولة العالم للتنس كحدث رياضي عالمي فريد من نوعه .
وفي الوقت نفسه، قدمت رابطة البادل العالمية منظوراً جديداً للمشهد الرياضي في دبي في نسختها الافتتاحية العام الماضي. ويضيف أرنيجا، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في رابطة البادل العالمية: "تعتبر البادل واحدة من أسرع الرياضات نمواً في جميع أنحاء العالم، مع انتشار ملحوظ في الإمارات العربية المتحدة. وكان الموسم الافتتاحي لرابطة البادل العالمية في دبي ناجحاً، سواء على أرض الملعب أو خارجه. لقد شهدنا توافد أكثر من 20 ألف مشارك، مع وصول المشجعين الدوليين، ما ساهم في زيادة كبيرة في عائدات السياحة. وقد دفعت رابطة البادل العالمية 7.66 مليون دولار أمريكي في النشاط الاقتصادي في عامها الأول، وذلك بفضل التآزر بين الرياضة والفخامة والضيافة التي تشتهر بها دبي."
التنوع الاقتصادي
وبالنسبة لمعظم المنظمين، فإن هذه الأحداث أكثر من مجرد عروض رياضية؛ فهي تتماشى مع الرؤية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي. ومن خلال ربط الرياضة بالسياحة والرفاهية والتجارة، يقول المنظمون إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حولت نفسها إلى مركز للابتكار، مما يعزز العلاقات الدولية ويرتقي بمكانتها العالمية.
مع التقويم المزدحم بالأحداث الكبرى مثل جائزة أبوظبي الكبرى، وبطولات المجلس الدولي للكريكيت، والمشاريع الفريدة مثل بطولة العالم للتنس و بطولة العالم للبادل، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار براعتها في دمج الرياضة مع الأعمال التجارية، مما يعزز النمو ويعزز صورتها العالمية.