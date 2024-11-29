الإمارات تجمع بين الرياضة والأعمال لتعزيز الاقتصاد

قد يمثل احتفال عيد الاتحاد الرسمي الذي سيُقام نهاية هذا الأسبوع اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن بالنسبة لعشاق الرياضة في البلاد، سيكون هذا الاحتفال تتويجاً لإحدى أكثر الفترات الرياضية إثارة التي شهدتها البلاد على الإطلاق - ورؤية واعدة لما يحمله المستقبل.

من بطولة الإمارات للسباعيات في دبي، وهي تقليد طويل يجذب أفضل فرق سباعيات الركبي والمشجعين من جميع أنحاء العالم، إلى كأس آسيا تحت 19 عاماً التي ينظمها مجلس الكريكيت الآسيوي، والتي ستسلط الضوء على نجوم الكريكيت الصاعدين، ستكون دولة الإمارات هذا الأسبوع مسرحاً لبعض من أبرز الأحداث الرياضية العالمية. ويأتي ذلك في وقت تعج فيه العاصمة أبوظبي بالفعل بكل الإثارة والتشويق للنسخة الثامنة الجارية من بطولة أبوظبي تي 10 والترقب لسباق الفورمولا 1 الختامي للموسم الذي سيُقام في الأسبوع التالي.

بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة التي شهدها الأسبوع الماضي، كان جدول سباقات (سيل جي بي) SailGP يتضمن محطة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تميزت الفعالية بالإبحار الرائع والمناظر الخلابة للواجهة البحرية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استمتع عشاق الجولف ببطولات كبيرة مثل بطولة أبوظبي (اتش أس بي سي) HSBC للجولف، التي فاز فيها بول وارينغ بجائزة قدرها 1.530 مليون دولار من إجمالي 9 ملايين دولار، وبطولة (موانئ دبي العالمية ) التي اختتمت الموسم بفوز روري ماكلروي على الدنماركي راسموس هوجارد ليحقق لقبه السادس في سباق دبي ويحصد 3 ملايين دولار من إجمالي 10 ملايين دولار.

الرياضة كمحرك اقتصادي.