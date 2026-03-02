الإمارات تجذب الثروات العالمية مع دخول الخدمات المصرفية الخاصة مرحلة نمو جديدة

أصبحت الإمارات العربية المتحدة وجهة استراتيجية للأفراد ذوي الثروات العالية المتنقلين عالميًا، حيث يدخل قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة مرحلة جديدة جوهرية من التوسع بسبب الزيادة في النشاط الريادي وتغير المشهد الديموغرافي، حسبما يقول خبير.
قال علاء الدين هنغاري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في بنك HSBC، إن الخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة تدخل مرحلة نمو مختلفة هيكليًا، مدفوعة ليس فقط بتقدير الأصول، ولكن أيضًا بحركة الثروات وريادة الأعمال والتحول الديموغرافي.
بالإشارة إلى بيانات Henley Private Wealth، قال إن ما يقرب من 10,000 من الأفراد ذوي الثروات العالية انتقلوا إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2025، مع استمرار الزخم في التزايد. يجلب هذا التدفق رأس مال كبير قابل للنشر بالإضافة إلى متطلبات متطورة عبر الحدود تشمل إدارة الاستثمار، وحلول الإقامة، وتخطيط الخلافة، وحوكمة الأسرة.
“إلى جانب الثروات الوافدة، تواصل المنطقة توليد ثروات محلية كبيرة من خلال الشركات العائلية وأسواق رأس المال وريادة الأعمال المدعومة من الدولة. هذا المزيج يضع منطقة مينا ليس فقط كمركز لتسجيل الأصول، بل كممر عالمي للثروات يربط آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين،” صرح هنغاري لـ BTR خلال مقابلة.
بالنسبة للبنوك الخاصة، قال إن النمو سيتحدد بشكل متزايد بالقدرة على خدمة العملاء الذين تمتد ثرواتهم وحياتهم وطموحاتهم عبر ولايات قضائية متعددة في وقت واحد.
توقعات عملاء HNW
قال هنغاري إن توقعات العملاء قد تطورت بما يتجاوز إدارة المحافظ التقليدية. يتوقع عملاء HNW و UHNW اليوم، وخاصة رواد الأعمال وأفراد الجيل القادم من العائلات، نصائح شخصية عميقة، يتم تقديمها بسلاسة عبر الحدود وفئات الأصول.
ورداً على ذلك، قال إن الخدمات المصرفية الخاصة تتحول نحو نماذج استشارية شاملة تدمج الاستثمارات والتمويل وهيكلة الثروات وحوكمة الأسرة. يعد نقل الثروات بين الأجيال اعتبارًا مركزيًا: على الصعيد العالمي، من المتوقع أن تنتقل تريليونات الدولارات بين الأجيال على مدى العقود القادمة، وتسعى العائلات بشكل متزايد إلى دعم منظم لإعداد الورثة، ومواءمة القيم، والحفاظ على الثروة عبر الزمن.
“يتطلب هذا نهجًا أكثر تعاونًا، يجمع بين مديري العلاقات، والمتخصصين في الاستثمار، ومخططي الثروات، إلى جانب الوصول إلى الأسواق العالمية، والأصول الخاصة، وحلول الإقراض المخصصة. بشكل متزايد، تدور المحادثات الاستشارية حول الغرض والإرث والمرونة بقدر ما تدور حول العوائد.”
وقال إن بنك HSBC في وضع فريد لإجراء هذه المحادثة عبر كل من الشخصيات الشخصية والاعتبارية لعملائنا، بما يشمل طموحاتهم الشخصية والتجارية، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، خاصة بالنسبة لرواد الأعمال والشركات العائلية.
الأدوات الرقمية، التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي
قال هنغاري إن التكنولوجيا أصبحت الآن أساسية لكيفية تقديم الخدمات المصرفية الخاصة للقيمة، وليست مجرد وسيلة لزيادة الكفاءة. تتيح المنصات الرقمية شفافية المحفظة في الوقت الفعلي، وتقارير موحدة عبر الولايات القضائية، وتنفيذًا أسرع عبر الأسواق العامة والخاصة.
وقال إنه يتم نشر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتعزيز تقييم المخاطر، ونمذجة السيناريوهات، وبناء المحافظ، مما يسمح للعملاء بفهم كيف يمكن أن يؤثر تقلب الاقتصاد الكلي، أو تحولات أسعار الفائدة، أو التطورات الجيوسياسية على ثرواتهم. والأهم من ذلك، أن هذه الأدوات مصممة لتعزيز المشورة البشرية، وليس استبدالها، مما يمكّن مديري العلاقات من الانخراط في محادثات أكثر استراتيجية وتطلعية مع العملاء.
“من منظور تجربة العميل، أصبح الترحيب الرقمي، والتواصل الآمن، والرؤى المخصصة متوقعًا بشكل متزايد، لا سيما من قبل العملاء المتنقلين دوليًا وعملاء الجيل القادم الذين اعتادوا على التجارب الرقمية السلسة في جوانب أخرى من حياتهم. هذه هي القنوات التي يستثمر فيها بنك HSBC عالميًا عبر مراكز الحجز لدينا،” على حد قوله.
التحديات الرئيسية
فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تواجهها البنوك الخاصة، قال هنغاري إن أحد أكثر التحديات إلحاحًا هو المواهب. “لم يكن جذب المصرفيين والمديرين التنفيذيين للدعم القادرين على العمل عند تقاطع الأسواق العالمية، والتنظيم المعقد، والعلاقات الشخصية العميقة مع العملاء أكثر تنافسية من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تستمر التوقعات التنظيمية في الارتفاع، لا سيما فيما يتعلق بالنشاط عبر الحدود، والشفافية، وإدارة المخاطر،” على حد قوله.
التحدي الآخر هو المشاركة، وفقًا لهنغاري.
“العملاء اليوم أكثر اطلاعًا، وأكثر تطلبًا، وأكثر توجهًا نحو القيم. يجب على البنوك الخاصة أن تتجاوز التفاعلات القائمة على المعاملات نحو شراكات موثوقة وطويلة الأجل، مدعومة بالرؤية والاتساق والأهمية،” على حد قوله.
يتطلب التغلب على هذه التحديات استثمارًا مستمرًا في الأفراد والتكنولوجيا والثقافة، مما يضمن تمكين فرقنا، وتمكينها رقميًا، ومواءمتها مع أولويات العملاء المتطورة، كما أضاف.
موضوعات الاستثمار الشائعة
في بيئة تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، وديناميكيات التضخم، وتغير السياسة النقدية، تعد التنويع والمرونة أمرًا بالغ الأهمية. يقول هنغاري إن العديد من العملاء ذوي الثروات العالية جدًا وذوي الثروات العالية يخصصون بشكل متزايد عبر محافظ متعددة الأصول، ويمزجون الأسواق العامة بالأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والأصول الحقيقية.
“غالبًا ما يسعى العملاء من رواد الأعمال، على وجه الخصوص، إلى التعرض لموضوعات هيكلية طويلة الأجل، مثل التكنولوجيا، وتحول الطاقة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، مع الحفاظ على سيولة كافية وحماية من المخاطر السلبية. وفي الوقت نفسه، يظل الحفاظ على الثروة أمرًا أساسيًا، خاصة للعائلات التي تمر بمراحل انتقالية بين الأجيال.
“في النهاية، لن يكون هناك موضوع واحد يشمل الجميع — فوضع المحفظة فردي للغاية. دور الخدمات المصرفية الخاصة هو مساعدة العملاء على تحقيق التوازن بين النمو والحماية والهدف لضمان أن الثروة لا تنمو فحسب، بل تدار بشكل مستدام عبر الحدود والأجيال،” اختتم هنغاري.