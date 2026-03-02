الإمارات تجذب الثروات العالمية مع دخول الخدمات المصرفية الخاصة مرحلة نمو جديدة

فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تواجهها البنوك الخاصة، قال هنغاري إن أحد أكثر التحديات إلحاحًا هو المواهب. “لم يكن جذب المصرفيين والمديرين التنفيذيين للدعم القادرين على العمل عند تقاطع الأسواق العالمية، والتنظيم المعقد، والعلاقات الشخصية العميقة مع العملاء أكثر تنافسية من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تستمر التوقعات التنظيمية في الارتفاع، لا سيما فيما يتعلق بالنشاط عبر الحدود، والشفافية، وإدارة المخاطر،” على حد قوله.