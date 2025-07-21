الإمارات تتفوق على الضغوط الجمركية عالمياً بقوة اقتصادها

على المستوى النقدي، تُضيف ديناميكيات العملة بُعدًا جديدًا إلى التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تُسلّط هلال الضوء على الوضع الهش للدولار الأمريكي: "يحوم الدولار الأمريكي فوق خط اتجاهه الذي استمر 17 عامًا، والممتد من أدنى مستوياته في عام 2008. قد يُؤثّر انخفاضه عن هذا المستوى سلبًا على ربط الدرهم بالدولار الأمريكي، ويُفاقم التضخم الناتج عن الواردات". ومع ذلك، تُشير إلى أنه إذا ظلّ مؤشر الدولار (DXY) فوق منطقة 96، فقد يتعافى الدرهم في النصف الثاني من عام 2025، وخاصةً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.