الإمارات تتصدر مراكز ريادة الأعمال... تمويل الشركات الناشئة يقفز بنسبة 74%

على الصعيد القطاعي، خطفت تكنولوجيا العقارات الأضواء، حيث جمعت 96 مليون دولار أمريكي من أربع صفقات، مما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في الابتكار العقاري. واستعاد قطاع التكنولوجيا المالية زخمه بعد شهر يوليو الهادئ، محققًا 68.3 مليون دولار أمريكي من خمس صفقات، بينما برزت تكنولوجيا الإنشاءات بشكل بارز مع جولة MYCRANE بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. كما كان توجه المملكة نحو الترفيه الرقمي واضحًا، حيث جمعت شركات الألعاب الناشئة 12.6 مليون دولار أمريكي من استثمارات بقيادة سعودية. وكشف مزيج التمويل عن ميل نحو الشركات الناشئة الناشئة والمشاريع في مراحلها المتقدمة، حيث جمعت جولتا التمويل من الفئتين "ب" و"أ" معًا ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي، بينما تباطأ نشاط الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، حيث تمكنت 31 شركة ناشئة ناشئة من جمع 22 مليون دولار أمريكي فقط.