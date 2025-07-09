الإمارات تتصدر خليجياً في نمو التوظيف بنسبة 4%

سجلت معدلات التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بمعدل 4% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2025، وهو أسرع معدل في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتقرير كوبر فيتش الفصلي الصادر يوم الأربعاء.

في حين سجلت الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا، تباطأ نشاط التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب عطلتي عيد الفطر والأضحى. وشهدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان زيادة طفيفة في التوظيف بنسبة 2%، بينما شهدت البحرين زيادة بنسبة 1%. ومع ذلك، انكمش التوظيف في الكويت وقطر بنسبة 4% و3% على التوالي.