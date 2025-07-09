الإمارات تتصدر خليجياً في نمو التوظيف بنسبة 4%

سجلت معدلات التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بمعدل 4% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2025، وهو أسرع معدل في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتقرير كوبر فيتش الفصلي الصادر يوم الأربعاء.
في حين سجلت الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا، تباطأ نشاط التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب عطلتي عيد الفطر والأضحى. وشهدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان زيادة طفيفة في التوظيف بنسبة 2%، بينما شهدت البحرين زيادة بنسبة 1%. ومع ذلك، انكمش التوظيف في الكويت وقطر بنسبة 4% و3% على التوالي.
وقال الدكتور تريفور مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش: "اكتسب نشاط التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة زخماً في الربع الثاني، وذلك بناءً على الأساس الاستراتيجي الذي تم وضعه في وقت سابق من العام".
"ساعدت ثقة أصحاب العمل القوية، وإطلاق نظام تصاريح العمل الرقمية، والأداء القوي في قطاعي العقارات والتكنولوجيا في ترجمة النوايا إلى تنفيذ - وخاصة في المناطق المستعدة للتوسع."
في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" ، أشار الدكتور مورفي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر المنطقة في توفير فرص العمل بفضل نموها المتنوع في مختلف القطاعات. وأضاف: "يواصل قطاع الخدمات المالية - البنوك والتأمين - أداءه الجيد. كما يشهد قطاع العقارات ازدهارًا ملحوظًا، حيث شهد الربع الثاني ارتفاعًا في عدد المعاملات، لا سيما في أبوظبي، حيث يدفع النمو السكاني الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات".
وأضاف أن المراكز المالية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة - مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي - شهدت زيادة بنسبة 2% في التوظيف المرتبط بالاستثمار، مدفوعة بارتفاع تدفقات الصناديق العالمية والطلب على المتخصصين في الامتثال والمخاطر والتنظيم.
أثرت العوامل الموسمية أيضًا على ديناميكيات التوظيف في جميع أنحاء المنطقة. فمع حلول عيدي الفطر والأضحى في الربع الثاني، بالإضافة إلى بداية فصل الصيف مبكرًا، واجهت العديد من المؤسسات ضغطًا في الجداول الزمنية وتأخيرًا في اتخاذ القرارات، لا سيما في الدول ذات القطاعات العامة الكبيرة أو الشركات العائلية، وفقًا للدكتور مورفي.
صادف عيد الفطر أواخر مارس، بينما صادف عيد الأضحى أوائل يونيو. ورغم أن الإمارات شهدت اضطرابات محدودة، إلا أن دولًا مثل السعودية والكويت وعُمان شهدت تباطؤًا أكبر. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن تنتقل بعض عمليات التوظيف إلى الربع الثالث، بدلًا من أن تشير إلى انخفاض طويل الأمد في الطلب.
وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت عدداً أقل من عطلات العيد مقارنة ببعض الدول الأخرى، فقد ساعد ذلك سوق العمل على الحفاظ على الزخم.
ولوحظت أقوى اتجاهات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي في الأدوار المالية العليا، والشؤون القانونية الداخلية، والمبيعات والتسويق، والتحول الرقمي، والبيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناصب الرئيس التنفيذي.
وأشارت كوبر فيتش إلى أن البنوك تستثمر بشكل متزايد في تكامل الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم العمليات، مما يخلق طلبًا على المرشحين الذين يتمتعون بخبرة وظيفية متعددة في التمويل والامتثال والتكنولوجيا.
"ورغم أجندات التحول الجارية، فإن العديد من الشركات أوقفت مؤقتًا عمليات التوظيف على مستوى الإدارة العليا بسبب تغير الأولويات، ودورات صنع القرار الممتدة، والميزانيات الأكثر صرامة"، وفقًا للتقرير.
هناك تفضيل متزايد للمستشارين المؤقتين والمتخصصين في مجالات محددة على الوظائف الدائمة التقليدية، مما يعكس سوقًا حذرًا ومشبعًا بالمواهب الاستراتيجية. في بعض الحالات، تبقى وظائف مثل رئيس الاستراتيجية مُخططًا لها، لكنها مُعلقة، حيث تُقيّم الشركات التكلفة مقابل العوائد الفورية.