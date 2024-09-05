الإمارات تتصدر خليجياً في جذب السياح خلال النصف الأول
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن قطاع السياحة في دبي احتفظ بجاذبيته العالمية في النصف الأول من العام الجاري، حيث وصل 9.3 مليون سائح إلى المدينة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
واستناداً إلى بيانات شركة "إس تي آر"، أفادت شركة "نايت فرانك" أن الإمارات العربية المتحدة كانت من بين الأفضل أداءً بين يناير ومايو 2024، حيث بلغ متوسط معدل إشغال الفنادق 80% - وهو أعلى مستوى في المنطقة. وقد تم مطابقة هذا الرقم بمستويات الإيرادات لكل غرفة متاحة (هي مقياس رئيسي في صناعة الضيافة يقيس قدرة الفندق على ملء الغرف المتاحة بمعدل متوسط. يجمع بين كل من نسبة الإشغال ومتوسط السعر اليومي (ا د ر) لتوفير لمحة عن مدى نجاح الفندق في توليد الإيرادات من المخزون المتاح من الغرف) البالغة 155 دولاراً.
وبحلول نهاية النصف الأول من عام 2024، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق للضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ استيعاب الفنادق الحالي 212 ألف غرفة فندقية عالية الجودة، منها 154 ألف غرفة في دبي وحدها. وبافتراض اكتمال البناء الجاري المخطط له، تتوقع شركة نايت فرانك أن يزيد هذا الاستيعاب بنسبة 10% إلى 232 ألف غرفة بحلول عام 2026.
وبحسب بيانات شركة نايت فرانك، جاءت دبي في المركز الثالث بين المدن الأكثر زيارة في العالم خلال عام 2023، مع استقبالها 17.2 مليون زائر في 154 ألف غرفة فندقية في المدينة.
ولم تكن السعودية أقل شأناً، فقد ظهرت كأحد أكثر البلدان زيارة في العالم خلال عام 2023، حيث سجلت 27.4 مليون زائر، متفوقةً على جميع الدول الأخرى باستثناء الإمارات العربية المتحدة التي استقبلت 28.2 مليون زائر.
وبشكل عام، ضخ قطاع السفر والسياحة 223.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من وصول 76.2 مليون سائح إلى المنطقة، حيث أنفقوا مجتمعين 135.5 مليار دولار، بزيادة 45.3% عن عام 2022.
وشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مذهلاً في مستويات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف اليومية على مدار السنوات القليلة الماضية، بدعم كبير من المبادرات الحكومية الاستراتيجية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للسياحة والترفيه والضيافة والطيران. يلعب القطاع دوراً محورياً في العديد من برامج التحول والرؤية في دول مجلس التعاون الخليجي مثل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، والتي تتوقع 150 مليون زائراً إلى المملكة بحلول عام 2030 وأجندة دبي الاقتصادية (دي33) في الإمارات العربية المتحدة.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك: "إن التناغم بين الاقتصاد القوي وقطاع الضيافة والسياحة الديناميكي والحيوي واضح في جميع أنحاء المنطقة حيث تسعى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي إلى مستقبل اقتصادي أقل اعتماداً على النفط مما هو عليه اليوم. وقد مهدت الإمارات العربية المتحدة ودبي، على وجه الخصوص، الطريق في هذا الصدد حيث يمثل قطاع السفر والسياحة الآن حوالي 11.7 في المائة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، مما يثبت ليس فقط أنه يمكن القيام بذلك، بل ويخلق أيضاً مخططاً للأسواق الأخرى في المنطقة للبناء عليه والتكيف معه ".
وسجلت المملكة العربية السعودية متوسط سعر يومي 198 دولار أمريكي وإيرادات لكل غرفة متاحة 127 دولار أمريكي، على الرغم من معدل إشغال متوسط أكثر تواضعاً بنسبة 64 في المائة. واعتباراً من نهاية يونيو، بلغ استيعاب الفنادق الحالي في المملكة 159,790 غرفة فندقية عالية الجودة. ومع استمرار البناء، تتوقع نايت فرانك أن يرتفع هذا الاستيعاب بنسبة 29 في المائة إلى 205.500 بحلول عام 2026، على افتراض اكتمال المشاريع كما هو مخطط لها. ومن المتوقع أن تشهد الرياض وحدها زيادة بنسبة 46 في المائة في غرف الفنادق عالية الجودة إلى 32.500 بحلول عام 2026.
وفي أماكن أخرى، يواصل قطاع السياحة في قطر إظهار نمو واعد، بعد الاستضافة الناجحة لأكبر حدث لكرة القدم في العالم ورؤية زيادة ملحوظة بنسبة 58 في المائة في أعداد الزوار إلى 4 ملايين في عام 2023، مقارنة بـ 2.6 مليون في عام 2022 (بحسب الهيئة العامة للإحصاء). والجدير بالذكر أن 28 في المائة من هؤلاء الزوار يأتون من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كما تشير نايت فرانك.
ونتيجةً للزيادة في تدفق السياح، تحسنت مؤشرات أداء الفنادق في قطر بشكل مستمر بين يناير ومايو من هذا العام. وارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 8.3% إلى 127 دولاراً، في حين ارتفعت مستويات الإشغال المتوسطة بنسبة 33% إلى 70%. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على الغرفة المتاحة بنسبة 44% إلى 90 دولاراً.
ويقول تراب سليم، الشريك ورئيس الاستشارات في قطاع الضيافة والسياحة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "برزت السياحة والضيافة كقطاع محوري في المنطقة، حيث ساهمت في خلق فرص العمل، وتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز المكانة العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أنه في عام 2023، دعم قطاع السفر والسياحة أكثر من 2.6 مليون وظيفة في جميع أنحاء المنطقة، بدعم من إجمالي 464.465 غرفة فندقية".
وتقول شركة نايت فرانك إن الكويت تواجه تحديات مع أدنى معدل إشغال في دول مجلس التعاون الخليجي (42 في المائة)، على الرغم من أنها تحتل المرتبة الثانية من حيث متوسط سعر الغرفة اليومي الذي يبلغ 197 دولاراً في المنطقة. وتمت إضافة أكثر من 200 غرفة فندقية إلى إجمالي استيعاب الغرف الفندقية في الكويت والذي يبلغ حوالي 10300 غرفة، مع عدم وجود غرف إضافية من المقرر استكمالها هذا العام. ومن المتوقع أن يصل استيعاب الغرف الفندقية عالية الجودة في الكويت إلى 10770 غرفة بحلول نهاية عام 2026.
وفي البحرين، أظهر قطاع الضيافة مرونةً ونمواً. من يناير إلى مايو من هذا العام، ارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 7.1 في المائة إلى 181 دولاراً، في حين ارتفعت مستويات الإشغال المتوسطة بنسبة 2 في المائة إلى 54 في المائة. ونتيجة لذلك، نما عائد الغرفة المتاحة بنسبة 11.3 في المائة إلى 98 دولاراً، مما يشير إلى انتعاش قوي ومستقبل واعد لقطاع السياحة في البحرين. واستمر العرض الإجمالي لغرف الفنادق في التوسع، حيث تُظهر الأرقام الحالية توفر حوالي 19000 مفتاح غرفة عالية الجودة، وهي زيادة طفيفة عن السنوات السابقة. ومن المتوقع أن يصل العرض من الغرف عالية الجودة في البحرين إلى 20600 مفتاح بحلول نهاية عام 2026.
وقد ساهم النمو السريع لصناعة الرحلات البحرية في دعم نمو قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ترسخت مكانة الشرق الأوسط كمركز سياحي مزدهر، مع افتتاح محطات جديدة للرحلات البحرية في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية. وبعد أن حققت صناعة الرحلات البحرية إيرادات إجمالية بلغت 200 مليون دولار العام الماضي، من المتوقع أن تنمو في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.9% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب شركة نايت فرانك، بلغ استيعاب الفنادق الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي 464,465 غرفة عالية الجودة اعتباراً من نهاية يونيو 2024، منها 46% (212,000 غرفة) في الإمارات العربية المتحدة و34% (159,800 غرفة) في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يزيد هذا الاستيعاب بنسبة 17% ليصل إلى 544,250 غرفة بحلول عام 2026، مع استمرار أعمال البناء، على افتراض اكتمال المشاريع كما هو مخطط لها.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يلعب الترويج الواسع النطاق للعروض الثقافية والترفيهية ذات المستوى العالمي المخطط لها في جميع أنحاء المنطقة دوراً حاسماً في جذب السياح الدوليين والمحليين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساعد على إعادة تشكيل مشهد الضيافة في المنطقة.
واختتم عمار حسين، الشريك المساعد في قسم الأبحاث في الشرق الأوسط، قائلاً: "إن حجم طموحات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السياحة يتضاعف عندما نأخذ في عين الاعتبار الأحداث الكبرى المقرر إقامتها في جميع أنحاء الخليج. على سبيل المثال، من المتوقع أن تضخ الرياض، بعد فوزها باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، دفعة مالية بقيمة 94.6 مليار دولار في عاصمة البلاد، مع توقع استقبال ما يقدر بنحو 40 مليون زائر خلال المعرض الذي يستمر ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تعد المملكة العربية السعودية هي مقدم العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، في حين أنها أيضاً الدولة المضيفة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029".