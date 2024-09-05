الإمارات تتصدر خليجياً في جذب السياح خلال النصف الأول

واستناداً إلى بيانات شركة "إس تي آر"، أفادت شركة "نايت فرانك" أن الإمارات العربية المتحدة كانت من بين الأفضل أداءً بين يناير ومايو 2024، حيث بلغ متوسط معدل إشغال الفنادق 80% - وهو أعلى مستوى في المنطقة. وقد تم مطابقة هذا الرقم بمستويات الإيرادات لكل غرفة متاحة (هي مقياس رئيسي في صناعة الضيافة يقيس قدرة الفندق على ملء الغرف المتاحة بمعدل متوسط. يجمع بين كل من نسبة الإشغال ومتوسط السعر اليومي (ا د ر) لتوفير لمحة عن مدى نجاح الفندق في توليد الإيرادات من المخزون المتاح من الغرف) البالغة 155 دولاراً.

وبحلول نهاية النصف الأول من عام 2024، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق للضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ استيعاب الفنادق الحالي 212 ألف غرفة فندقية عالية الجودة، منها 154 ألف غرفة في دبي وحدها. وبافتراض اكتمال البناء الجاري المخطط له، تتوقع شركة نايت فرانك أن يزيد هذا الاستيعاب بنسبة 10% إلى 232 ألف غرفة بحلول عام 2026.