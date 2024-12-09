الإمارات تتصدر الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال عالمياً

وجاء في التقرير: "يتّضح هذا النمط الجديد في مختلف تدفقات رأس المال، سواء كانت في محفظة الاستثمار أو التجارة أو الاستثمار الأجنبي المباشر. وبينما كانت تدفقات رأس المال في الماضي تتأثر بالدرجة الأولى بعوامل عالمية مثل السيولة وتقلبات السوق، فإن أهمية عوامل الجذب المحلية مثل النمو الاقتصادي، أو الانفتاح التجاري، أو معنويات المستثمرين تزداد بشكل ملحوظ".