الإمارات تتصدر العالم في تبني تقنيات التنقل الحديثة

وبحسب الدراسة، يُعتبر المستهلكون في الإمارات من بين الأكثر انفتاحاً على مستوى العالم لتبني السيارات ذاتية القيادة. حيث ارتفعت المواقف الإيجابية تجاه هذه التكنولوجيا من 32% في السنوات السابقة إلى 60% هذا العام، بينما تبلغ النسبة في الأسواق الناضجة حوالي 30%. "تظل المخاوف المتعلقة بالسلامة، سواء تلك المرتبطة بالبشر أو بالآلات، العقبات الرئيسية التي تعوق التبني الواسع للسيارات ذاتية القيادة."