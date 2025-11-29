الإمارات تتربع على قائمة أفضل وجهات منازل العطلات

يضع تحليل دولي جديد أجرته شركة استشارات رائدة الإمارات ضمن أكثر الوجهات المرغوبة عالمياً للمنازل العطلات، حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً بدرجة عطلات بلغت 65.4 من أصل 100.

تسلط دراسة أجرتها شركة بروبرتي فايندر الضوء على سهولة الوصول الاستثنائية في الإمارات، وبيئتها الجاذبة للمستثمرين، وقيمة أسلوب الحياة العالية — وهي سمات باتت تحدد بشكل متزايد تفضيلات مشتري المنازل الثانية حول العالم.

قامت بروبرتي فايندر بتقييم 32 دولة وفق معايير مثل القدرة على تحمل التكاليف، وبنية النقل التحتية، وعائد الإيجار، والأعباء الضريبية، وجاذبية أسلوب الحياة. وبينما تحتل المراتب الثلاث الأولى دولاً ارتبطت منذ زمن طويل بالإرث السياحي والجمال الطبيعي، فإن صعود الإمارات إلى هذه المجموعة المرموقة يعد أمراً مهماً. فهو يشير إلى كيف يمكن للاتصال الحديث، والاستقرار الاقتصادي، والتخطيط الحضري عالي الجودة أن يرفع دولة إلى مصاف المفضلات التقليدية.