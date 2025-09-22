الإمارات تبني المستقبل: 130 مليار دولار بحلول 2029

وأشار معتز مسلم، شريك – خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "نايت فرانك"، إلى أن عدد سكان دبي من المتوقع أن ينمو من 3.4 مليون نسمة في عام 2020 إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040، مما يدعم التوسع في القطاع السكني. وتبلغ المساحات المكتبية قيد الإنشاء حالياً نحو 8.2 مليون قدم مربعة، ومن المقرر تسليمها بحلول عام 2028، لكن من المتوقع أن يتجاوز الطلب المعروض المتوفر.