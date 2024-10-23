الإمارات تُبسط الفوترة الضريبية لتعزيز بيئة الأعمال

من المتوقع أن تُحدث التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وتحديداً تطبيق نظام الفوترة المبسطة، نقلة نوعية في آليات عمل الشركات في المنطقة.

ويُشير محمد البغدادي، رئيس قسم الضرائب والجرائم المالية في شركة "حبيب الملا وشركاه"، إلى أن هذه التغييرات ستُساهم في تخفيف العبء الإداري على الشركات، وتعزيز بيئة عمل أكثر فاعلية.