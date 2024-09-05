الإمارات تبدأ تشغيل الوحدة الأخيرة في محطة براكة للطاقة النووية

وأضاف "سنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها حاضراً ومستقبلاً.".

وقد تم ربط كل وحدة بالشبكة بكفاءة أكبر من الوحدة السابقة، حيث تم تطبيق المعرفة والخبرة المؤسسية تباعاً. وتم تسليم الوحدة رقم 3 قبل أربعة أشهر من الجدول الزمني للوحدة رقم 2، وخمسة أشهر قبل الجدول الزمني للوحدة رقم 1، مما يدل على الفائدة الكبيرة لبناء وحدات متعددة ضمن جدول زمني تدريجي.