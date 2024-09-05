الإمارات تبدأ تشغيل الوحدة الأخيرة في محطة براكة للطاقة النووية
أعلن صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الخميس، أن الوحدة الرابعة والأخيرة من محطة براكة للطاقة النووية أصبحت الآن جاهزة للتشغيل.
وقال سموه في تغريدة على تويتر: "مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، تخطو دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي".
وتضيف الوحدة الرابعة 1400 ميغا وات أخرى من قدرة الكهرباء النظيفة لتشغيل الشبكة الوطنية. ومن المتوقع أن تمنع أول محطة متعددة الوحدات في العالم العربي أكثر من 22 مليون طن من انبعاثات الكربون كل عام، وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرق.
وأضاف "سنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها حاضراً ومستقبلاً.".
وقد تم ربط كل وحدة بالشبكة بكفاءة أكبر من الوحدة السابقة، حيث تم تطبيق المعرفة والخبرة المؤسسية تباعاً. وتم تسليم الوحدة رقم 3 قبل أربعة أشهر من الجدول الزمني للوحدة رقم 2، وخمسة أشهر قبل الجدول الزمني للوحدة رقم 1، مما يدل على الفائدة الكبيرة لبناء وحدات متعددة ضمن جدول زمني تدريجي.
وفي نوفمبر 2023، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المطور الوحيد للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج (اينيس ادفانس)، وهو برنامج جديد لتقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات النووية الصغيرة والمفاعلات الدقيقة المتقدمة.