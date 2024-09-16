الإمارات: تأمين جديد يغطي أضرار الفيضانات والعواصف
تم إطلاق التأمين الذي يغطي الخسائر أو الأضرار العرضية التي تتعرض لها المركبات ضد الفيضانات والعواصف لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث أطلقت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين المدرجة في بورصة أبوظبي تأميناً جديداً باسم "فلودغارد" (FloodGuard)، الذي يغطي المركبات الشخصية والمركبات المملوكة للشركات لأغراض غير تجارية، وخاصة تلك التي يزيد عمرها عن سبع سنوات والتي غالباً لا تتأهل للتأمين الشامل، ولا يغطي هذا التأمين المركبات التجارية.
ويتيح هذا التأمين تغطية تصل إلى 25,000 درهم بقسط سنوي قيمته 350 درهماً أو تغطية تصل إلى 50,000 درهم بقسط سنوي بقيمة 550 لمدة 12 شهراً. وبما أن هذا التأمين مستقل، يمكن لحاملي التأمين من أي شركة أخرى شراء هذا التأمين كمكمل لتأميناتهم الحالية.
إن تأمين "فلودغارد" لا يحل محل التأمين الشامل للسيارات أو تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث (TPL) أو التأمين القانوني على المركبات، وهو متوافق فقط مع تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث (TPL) للسيارات الحالية من شركة الفجيرة الوطنية للتأمين أو شركات التأمين الأخرى. سيتم تفعيل تأمين "فلودغارد" بعد 15 يوماً من تاريخ بدء سريان التأمين.
ومع ذلك، إذا تعرضت السيارة للتلف لأسباب غير العاصفة مثل التعثر في الكثبان الرملية أو الشاطئ أو الوادي أو المسطحات المائية الاصطناعية، فإن التأمين لا يغطيها.
يغطي هذا التأمين السيارات فقط وليس الدراجات النارية ضد أضرار الناتجة عن الأمطار والعواصف.
وتضررت آلاف المركبات في الإمارات خلال أمطار منتصف أبريل، مما تسبب في أضرار تقدر بملايين الدراهم لشركات التأمين وأصحاب المركبات. وتمكن أصحاب المركبات المتضررة بسبب الأمطار والذين لديهم تأمين شامل من تقديم مطالبات. في حين رفضت شركات التأمين مطالبات التأمين للطرف الثالث.
وقال أنطوان معلولي، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين: "الابتكار هو المفتاح للبقاء في المقدمة في السوق التنافسية في الإمارات. هذا العام، واجهت دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، أحداث طقس شديدة غير مسبوقة تفاقمت بسبب تغير المناخ. وخلّفت الأمطار الغزيرة دماراً في جميع أنحاء المنطقة. لم يعرف الكثيرون إلى أين يلجؤون للحصول على المساعدة ليكتشفوا أن سياسات التأمين لا تغطي الأضرار الناجمة عن الفيضانات. ومع تزايد رغبة السائقين في الحماية من المخاطر الجوية بما في ذلك الكوارث الطبيعية، رأينا الحاجة إلى حلول مخصصة، فهذا التأمين يلبي احتياجات السائقين".
وأضاف قائلاً: "استجابة للأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، يوفر الحل المبتكر الذي تقدمه شركة الفجيرة الوطنية للتأمين راحة كبيرة لأصحاب السيارات الخاصة. ونحن فخورون بقيادة هذا التأمين الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة".