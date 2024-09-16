الإمارات: تأمين جديد يغطي أضرار الفيضانات والعواصف

تم إطلاق التأمين الذي يغطي الخسائر أو الأضرار العرضية التي تتعرض لها المركبات ضد الفيضانات والعواصف لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أطلقت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين المدرجة في بورصة أبوظبي تأميناً جديداً باسم "فلودغارد" (FloodGuard)، الذي يغطي المركبات الشخصية والمركبات المملوكة للشركات لأغراض غير تجارية، وخاصة تلك التي يزيد عمرها عن سبع سنوات والتي غالباً لا تتأهل للتأمين الشامل، ولا يغطي هذا التأمين المركبات التجارية.