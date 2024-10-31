الإمارات: تأمين البيانات ضرورة لمواجهة الهجمات الإلكترونية

"وقد أدى هذا في نهاية المطاف إلى استفادة قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية بشكل كبير من هذه المبادرة. ثانياً، فيما يتعلق بنقل البيانات عبر الحدود، أتاح قانون حماية البيانات الشخصية المجال للمناطق الأخرى لوضع لوائحها الخاصة، وقد ساعد ذلك في توحيد الإطار التنظيمي. وفي النهاية، يتلخص الأمر في زيادة ثقة المستهلكين وأصحاب المصلحة لأنهم يعرفون أن بياناتهم محمية، ويتم الحفاظ على اعتبارات الخصوصية، وهي بيئة أكثر أماناً من حيث حماية البيانات وخصوصية البيانات،".