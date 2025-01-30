الإمارات: برامج الولاء والتحول الرقمي يعززان نمو قطاع الأغذية والمشروبات

في قلب هذه الثورة يكمن دور الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في برامج الولاء. وتقود الشركات المزدهرة في سوق الولاء مثل "دي سكويرز" هذا التغيير من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويل تجارب العملاء. وتمكن الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الشركات من تحليل أنماط الشراء، وتقسيم العملاء، وتقديم مكافآت مخصصة للغاية، وحوافز تفاعلية، وحملات مخصصة. وهذا لا يعزز الاحتفاظ بالعملاء فحسب، بل ويمكّن العلامات التجارية أيضاً من البقاء في المقدمة في بيئة تنافسية شرسة.