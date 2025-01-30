الإمارات: برامج الولاء والتحول الرقمي يعززان نمو قطاع الأغذية والمشروبات
يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً وشيكاً، مدفوعاً بقوة برامج الولاء والتكنولوجيا المتقدمة. مع تزايد توقعات المستهلكين لتجارب شخصية، ودفع دولة الإمارات الأوسع نحو رؤية المدينة الذكية، تتم تهيئة السوق للابتكار في مجال مشاركة العملاء.
ويواصل قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة ازدهاره، مدعوماً بدور الدولة كمركز عالمي للسياحة وتناول الطعام. ويعكس برامج الولاء في المنطقة هذا النمو، مدعومة بمعدل انتشار مرتفع للهواتف الذكية بنسبة 97% والتبني المتزايد للحلول الرقمية. ووفقاً لتوقعات الصناعة، فإن سوق الولاء للأغذية والمشروبات على استعداد للنمو بشكل كبير، ممّا يؤكد على أهمية التفاعلات الشخصية مع العملاء. ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9%، ممّا يزيد قيمته من 1.42 مليار دولار في عام 2023 إلى 2.20 مليار دولار بحلول عام 2028.
التطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي
في قلب هذه الثورة يكمن دور الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في برامج الولاء. وتقود الشركات المزدهرة في سوق الولاء مثل "دي سكويرز" هذا التغيير من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويل تجارب العملاء. وتمكن الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الشركات من تحليل أنماط الشراء، وتقسيم العملاء، وتقديم مكافآت مخصصة للغاية، وحوافز تفاعلية، وحملات مخصصة. وهذا لا يعزز الاحتفاظ بالعملاء فحسب، بل ويمكّن العلامات التجارية أيضاً من البقاء في المقدمة في بيئة تنافسية شرسة.
إن استحواذ شركة "دي سكويرز" مؤخراً على "بريبيت"، وهي منصة ولاء "برامج الأعمال بين الشركات كخدمة" (B2B SaaS)، يوضح كيف يلتقي الابتكار بالفرصة. تعمل حلول "بريبيت" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الأغذية والمشروبات على تبسيط العمليات ورفع مستوى مشاركة العملاء. على سبيل المثال، يمكن لمنصتها تحليل بيانات العملاء للكشف عن رؤى حول عناصر القائمة الشعبية أو المساعدة في تصميم حملات تسويقية مستهدفة. جنباً إلى جنب مع خبرة "دي سكويرز"، تعد هذه الشراكة بتقديم كفاءة وتخصيص غير مسبوقين للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
من خلال هذا الاستحواذ، تعمل "دي سكويرز" على توسيع قدراتها في مجال تكنولوجيا التسويق، من خلال دمج محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم من "بريبيت" مع مركز قيادة الحملات من "دي سكويرز" لتقديم تجارب عملاء مخصصة للغاية. من الاتصالات المخصصة إلى التحديات الممتعة، تقدم المنصة المدمجة حلاً موحداً لتعزيز العلاقات بين العلامة التجارية والمستهلك.
وقال "مروان قناوي"، الرئيس التنفيذي لشركة "دي سكويرز": "إن برامج الولاء ترفع تجارب العملاء إلى مستويات جديدة، وقد أدّى الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم هذه العملية. ونحن على يقين من أن الحكومات، والشركات، والعملاء سيبدؤون في التعامل مع الحلول الرقمية لإعادة تشكيل أنماط الحياة الجديدة".
رؤية دبي للمدينة الذكية
وتتكامل استراتيجية مدينة دبي الذكية مع هذا المسار بشكل مثالي. وتركز المبادرة على دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين لتعزيز التجارب الحضرية. ومن النقل الذكي إلى الخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يضع طموح المدينة معياراً للنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا. ويخلق هذا التوافق مع الابتكار أرضاً خصبة لازدهار حلول الولاء، وتعزيز التركيز على العملاء في قطاع الأغذية والمشروبات وغيره.
وتُظهِر برامج مثل أجندة السعادة لدبي الذكية التزام المدينة باستغلال البيانات والتكنولوجيا لتعزيز رضا المواطنين. وعلى نحو مماثل، تخلق مبادرات التحول الرقمي في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة بيئة مواتية لتبني برامج الولاء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، توفر رؤية الإمارات العربية المتحدة 2030 وتركيزها على تنويع الاقتصاد زخماً إضافياً لعمّال الأغذية والمشروبات لدمج حلول الولاء المتقدمة، وضمان النمو على المدى الطويل.
الابتكار الموجه نحو المستهلك
لا يبحث المستهلكون اليوم عن طعام لذيذ فحسب، بل عن تجارب جديدة. وتشكل برامج الولاء المصممة وفقاً للتفضيلات الفردية عامل تغيير كبير. وتستجيب شركتا "دي سكويرز" و"بريبيت" لهذا الأمر بحلول تقدم مكافآت تفاعلية، وتحليلات تنبؤية، وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ومن خلال الاستفادة من تحليلات البيانات، يمكن لعمّال الأغذية والمشروبات اكتشاف رؤى قيمة، مثل تحديد عملائهم الأكثر ربحية، وفهم التركيبة السكانية للعملاء، والتعرف على اتجاهات سلوك الشراء.
التطلع إلى الأمام
مع استمرار الإمارات العربية المتحدة في رحلتها نحو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، يقف قطاع الأغذية والمشروبات كمثال ساطع على الإبداع. لا يقتصر مستقبل تناول الطعام في الإمارات العربية المتحدة على النكهات فحسب - بل يتعلق بتعزيز العلاقات الدائمة بين العلامات التجارية والمستهلكين، مدعوماً بالتكنولوجيا ورؤية التميز. في منطقة حيث تناول الطعام هو تجربة، فإن حلول الولاء هي المكون السري للنجاح.