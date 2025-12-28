الإمارات: انخفاض طفيف متوقع لأسعار الوقود في يناير

“المؤشرات قصيرة الأجل لا تعكس فائضًا هائلًا في عام 2026: المنحنى يتحول إلى كونتانجو فقط في أواخر العام المقبل، واقتصاديات التخزين ضعيفة، مما يشير إلى أن أي ضعف في بداية العام مؤقت وليس تكرارًا لعامي 2020-2021. الطاقة الاحتياطية لأوبك+ محدودة، وقد يتباطأ النمو خارج أوبك+ (لا سيما في النفط الصخري الأمريكي، البرازيل، وغيانا)، والزيادة من إيران، روسيا، أو فنزويلا محدودة، لذا فإن الفشل في تحفيز الاستثمار طويل الأجل الآن يعرض لخطر نقص العرض في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي”، قال هانسن.

بالنسبة للمستثمرين، قال إن هذا الضغط الهيكلي يدعو إلى وضعية تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الخام المستدامة.