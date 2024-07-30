الإمارات: انخفاض الطلب على الذهب لارتفاع الأسعار العالمية

وأضاف: "إن الطلب على الذهب هو الأكثر حساسية للأسعار، حيث يُنظر إلى المجوهرات في كثير من الأحيان على أنها سلعة غير ضرورية، لذلك عندما تكون الأسعار مرتفعة، يميل الطلب إلى الانخفاض. العاملان الآخران اللذان كانا فريدين بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة هما الفيضانات غير المسبوقة التي حدثت في أبريل والتي كان لها تأثير على الذهب. لكن الأمر الأكبر أو الأحدث هو الاعتماد بشكل أكبر على السياح في الشراء حيث يعد أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها عرض أكبر على المستوى الدولي عندما يتعلق الأمر بالطلب على المجوهرات.