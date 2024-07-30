الإمارات: انخفاض الطلب على الذهب لارتفاع الأسعار العالمية
انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في دولة الإمارات للربع الثاني على التوالي هذا العام بسبب ارتفاع أسعار المعادن الثمينة عالمياً.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب على المجوهرات المعدنية الصفراء من 10.3 طن في الربع الرابع من عام 2023 إلى 9.6 طن في الربع الأول من عام 2024 و 9.2 طن في الربع الثاني.
وأظهرت البيانات أن الطلب على المجوهرات الذهبية انخفض بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي إلى 9.2 طن خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، مقارنة بـ 10.6 طن خلال الربع نفسه من العام الماضي.
وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها مؤخراً، حيث تجاوز سعر عيار 24 من الذهب 300 درهم للجرام. وفي يوم الاثنين، تم تداول عيارات 24 و 22 و 21 و 18 ألفاً بسعر 289.5 درهماً و 268.0 درهماً و 259.5 درهماً و 222.5 درهماً للجرام على التوالي.
وفي صباح يوم الثلاثاء، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2,384.09 دولاراً للأونصة وتجاوزت الأسعار 2400 دولار للأونصة مؤخراً.
وقال "أندرو نايلور"، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن العامل الرئيسي في انخفاض الطلب على المجوهرات في الإمارات هو ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، وهو ما ينعكس على السوق المحلية.
وأضاف: "إن الطلب على الذهب هو الأكثر حساسية للأسعار، حيث يُنظر إلى المجوهرات في كثير من الأحيان على أنها سلعة غير ضرورية، لذلك عندما تكون الأسعار مرتفعة، يميل الطلب إلى الانخفاض. العاملان الآخران اللذان كانا فريدين بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة هما الفيضانات غير المسبوقة التي حدثت في أبريل والتي كان لها تأثير على الذهب. لكن الأمر الأكبر أو الأحدث هو الاعتماد بشكل أكبر على السياح في الشراء حيث يعد أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها عرض أكبر على المستوى الدولي عندما يتعلق الأمر بالطلب على المجوهرات.
وقال "أندرو نايلور" لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة: "كان لذلك تأثير أيضاً لأن الكثير من المستهلكين يشترون عادة من دبي. ومن الهند، حصلنا على أرقام قوية في العام الماضي وهذا يعني أن حجم الطلب هنا تأثر".
وجاء الانخفاض في الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، حيث انخفض الطلب على المجوهرات المصنوعة من المعدن الأصفر بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي إلى 390.6 طن.
وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب الاستهلاكي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي إلى 11.8 طن خلال الربع الثاني، كما أثر ارتفاع الأسعار على الطلب على سبائك الذهب والعملات الذهبية في دولة الإمارات في الربع الأخير، حيث انخفض بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي إلى 2.6 طن.
وقالت "لويز ستريت"، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: "لقد تصدر سعر الذهب المرتفع والمحطم للأرقام القياسية عناوين الأخبار، حيث دعم الطلب القوي من البنوك المركزية وسوق التداول خارج البورصة الأسعار، وهو ما كان اتجاهاً ثابتاً على مدار العام. شهد سوق التداول خارج البورصة طلب مستمر للذهب من قبل المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الثروات العالية، وكذلك المكاتب العائلية، حيث يتجهون إلى الذهب لتنويع محافظهم الاستثمارية. من ناحية أخرى، تراجع الطلب على المجوهرات في الربع الماضي مع استمرار الأسعار في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها، مما أغرى أيضاً بعض مستثمري التجزئة لجني الأرباح".
وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من عام 2024 أن إجمالي الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي إلى 1,258 طناً، وهو ما يمثل أقوى ربع ثاني على الإطلاق، مدعوماً بالمعاملات الجيدة لسوق التداول خارج البورصة، والتي زادت بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي إلى 329 طناً.