الإمارات: المهارات والخبرة تتفوق على المؤهلات التقليدية في التوظيف

وأضاف إسماعيل: "على الرغم من أن التوظيف بناءً على المهارات كان شائعاً في أوروبا، التي كانت تعتمد أيضاً على التوظيف بناءً على الدرجات العلمية، إلا أنني أعتقد أن هذا التحول يشكل تغييراً كبيراً في دولة الإمارات والمنطقة. فهذا يمنح الأشخاص من خلفيات متنوعة فرصة عادلة، ويوسع قاعدة المواهب، ويساعد الشركات في النهاية على العثور على الأشخاص المناسبين بناءً على قدراتهم الفعلية، وليس فقط ما هو مدوّن على الورق. وأنا أسمي هذا "التوظيف الفوري". والشركات التي تعتمد هذا النهج ستتمكن من بناء فرق أقوى وأكثر قدرة على التكيف وأعلى أداء."