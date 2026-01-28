الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة تماشياً مع قرار "الفيدرالي الأمريكي"

وبعد ثلاثة تخفيضات في أواخر العام الماضي، يقول المحللون إن صانعي السياسات في الولايات المتحدة يبدو أنهم يتجهون نحو التوقف لإعادة تقييم مشهد اقتصادي متباين؛ حيث لا يزال التضخم أعلى من المستهدف، بينما بدأ سوق العمل في إظهار علامات على التباطؤ. وقال حمزة دويك، رئيس التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ساكسو بنك": "نتوقع أن يلتزم الفيدرالي بنهج يعتمد على البيانات، مع التأكيد على أن قرارات السياسة المستقبلية ستعتمد على بيانات التضخم والتوظيف القادمة. كما يضيف المشهد السياسي وانتقال القيادة في وقت لاحق من هذا العام طبقة أخرى من الأهمية، مما يجعل نبرة باول لا تقل أهمية عن الموقف الفعلي للسياسة".