"الإمارات المركزي"يخفض الفائدة 50 نقطة أساس

إن معدل التضخم في المملكة المتحدة حالياً أعلى بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بالولايات المتحدة. وفقاً للتوقعات الاقتصادية الجديدة، من المتوقع أن ينخفض معدل الزيادة السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.1% بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة هذا العام إلى 4.4%، وهو أعلى من المعدل الحالي البالغ 4.2%، وأن يستمر عند هذا المستوى حتى عام 2025. كما يُتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.1% حتى عام 2024 و2% في العام التالي، وهو نفس المعدل في التوقعات السابقة الصادرة في يونيو.