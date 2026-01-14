الإمارات: المدفوعات الرقمية تهيمن مع تراجع استخدام النقد

يتسارع تحول الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد مدفوعات رقمي أولاً، حيث تهيمن المعاملات عبر الهاتف المحمول والبطاقات الآن بقوة على الإنفاق اليومي، بينما يستمر النقد في التراجع ليقتصر على مجموعة متقلصة من الاستخدامات المتخصصة، وفقًا لبحث جديد أجرته Visa.
يُظهر تقرير Visa الثالث "أين يختبئ النقد" أن 68 بالمائة من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة أصبحوا الآن مستخدمين غير نقديين إلى حد كبير، حيث يجرون معظم مدفوعاتهم عبر البطاقات أو الأجهزة المحمولة. ويمثل ذلك زيادة قدرها سبع نقاط مئوية عن العام الماضي ويؤكد السرعة التي تتجذر بها عادات الدفع الرقمي في جميع أنحاء البلاد.
بشكل عام، تُجرى ثمانية من كل عشرة مدفوعات، أو 80 بالمائة، رقميًا الآن، مما يعكس أحد أعلى معدلات التبني عالميًا. وتمثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول الآن 21 بالمائة من جميع المعاملات، مدفوعة بانتشار الهواتف الذكية على نطاق واسع، وقبول التجار القوي، وثقة المستهلك المتزايدة في المدفوعات اللاتلامسية وتلك القائمة على التطبيقات.
تهيمن بطاقات الخصم والمحافظ الرقمية على الإنفاق اليومي مثل البقالة وتناول الطعام والنقل، بينما تُستخدم بطاقات الائتمان بشكل أكثر شيوعًا للمشتريات المخطط لها أو ذات القيمة الأعلى، مما يعكس جاذبية المكافآت وخطط التقسيط ومزايا السفر.
في المقابل، يستمر استخدام النقد في الانخفاض بشكل حاد في الفئات اليومية. لا يزال 16 بالمائة فقط من المستهلكين في الإمارات الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون النقد للمشتريات اليومية، بانخفاض من 25 بالمائة العام الماضي. ويظهر هذا الانخفاض عبر القطاعات التي تعتمد تقليديًا على النقد، بما في ذلك الأسواق المحلية ورحلات سيارات الأجرة ودفع الفواتير، حيث انخفض الاستخدام بنسب مئوية مزدوجة على أساس سنوي. يشير هذا الاتجاه إلى تحول هيكلي وليس دوريًا، حيث أصبحت الخيارات الرقمية أسرع وأكثر موثوقية وأسهل في الاستخدام.
على الرغم من هذا التحول الواسع النطاق بعيدًا عن النقد، يسلط التقرير الضوء على أن النقد لم يختف تمامًا. تظل الإكراميات أكبر استخدام للمال النقدي، حيث لا يزال 58 بالمائة من المستهلكين يدفعون الإكراميات نقدًا، مما يعكس الأعراف الاجتماعية والراحة الظرفية. يُستخدم النقد أيضًا للتحويلات المالية الدولية عبر مكاتب الصرافة من قبل حوالي ربع المستهلكين، ولدفع إيجارات العقارات من قبل 15 بالمائة. ومع ذلك، حتى هنا، تكتسب البدائل الرقمية زخمًا. ارتفعت المدفوعات الرقمية من نظير إلى نظير بخمس نقاط مئوية خلال العام الماضي لتصل إلى 35 بالمائة، مما يشير إلى تآكل مطرد لمعاقل النقد المتبقية.
“تُبرز نتائج هذا العام تحولاً واضحاً في عادات الإنفاق لدى المستهلكين، مع استمرار المدفوعات الرقمية في اكتساب الزخم عبر المعاملات اليومية،” قالت سليمة غوتييفا، نائبة الرئيس والمديرة الإقليمية لشركة فيزا في الإمارات العربية المتحدة. “بينما يظل النقد حاضراً في فئات معينة، تمثل هذه المجالات فرصاً مهمة لمساعدة المستهلكين على الانتقال نحو الخيارات الرقمية التي توفر أماناً أكبر وراحة وسهولة في الإدارة.
عندما تلبي تجارب الدفع هذه التوقعات، فإن التبني يحدث بشكل طبيعي.”
تتوافق هذه النتائج مع الاتجاهات الصناعية والتنظيمية الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة. تُظهر بيانات المصرف المركزي لدولة الإمارات نمواً مستداماً في أحجام المدفوعات الإلكترونية، مدعوماً بتوسع منصات الدفع الفوري والبنية التحتية للدفع بدون تلامس والمحافظ الرقمية. كما يتعزز توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد من خلال مبادرات الرقمنة الحكومية وبرامج المدن الذكية والنمو السريع للتجارة الإلكترونية، التي تستمر في التوسع بمعدلات مزدوجة سنوياً.
يُعد الأمن والشفافية من الدوافع الرئيسية وراء هذا التحول. مقارنةً بالدفع النقدي، تقلل المدفوعات الرقمية المخاطر المرتبطة بالضياع أو السرقة، وتوفر سجلات فورية للمعاملات، وتدعم تخطيط الميزانية وتتبع النفقات بشكل أفضل. وتضيف المدفوعات عبر الهاتف المحمول طبقة أخرى من الحماية من خلال الترميز، الذي يستبدل تفاصيل البطاقة الحساسة بمعرفات رقمية فريدة، مما يضمن عدم مشاركة أرقام البطاقات الفعلية أثناء المعاملات.
تُعيد المكافآت والخدمات ذات القيمة المضافة أيضاً تشكيل سلوك المستهلكين. تقدم بطاقات الائتمان بشكل خاص استرداداً نقدياً ونقاط ولاء ومزايا سفر أو نمط حياة أصبحت جزءاً متوقعاً من تجربة الإنفاق، خاصة بين المستهلكين الأصغر سناً وذوي الدخل المرتفع.
يقول محللو الصناعة إن مشهد المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة يدخل الآن مرحلة أكثر نضجاً، حيث يتحول التركيز من التبني إلى التحسين. يستثمر التجار في تجارب دفع أسرع، وبرامج ولاء تعتمد على البيانات، ورحلات دفع سلسة من الإنترنت إلى الواقع، بينما يتوقع المستهلكون بشكل متزايد خيارات دفع سلسة وآمنة وقابلة للتشغيل المتبادل أينما تسوقوا أو سافروا.
“إن اتجاه التطور واضح،” قالت غوتييفا. “لم تعد المدفوعات الرقمية بديلاً – بل هي الخيار الافتراضي. وتتعلق المرحلة التالية بضمان أن تكون الحلول الرقمية شاملة وموثوقة ومتاحة عبر كل حالة استخدام لا يزال النقد فيها موجوداً.”