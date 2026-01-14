الإمارات: المدفوعات الرقمية تهيمن مع تراجع استخدام النقد

على الرغم من هذا التحول الواسع النطاق بعيدًا عن النقد، يسلط التقرير الضوء على أن النقد لم يختف تمامًا. تظل الإكراميات أكبر استخدام للمال النقدي، حيث لا يزال 58 بالمائة من المستهلكين يدفعون الإكراميات نقدًا، مما يعكس الأعراف الاجتماعية والراحة الظرفية. يُستخدم النقد أيضًا للتحويلات المالية الدولية عبر مكاتب الصرافة من قبل حوالي ربع المستهلكين، ولدفع إيجارات العقارات من قبل 15 بالمائة. ومع ذلك، حتى هنا، تكتسب البدائل الرقمية زخمًا. ارتفعت المدفوعات الرقمية من نظير إلى نظير بخمس نقاط مئوية خلال العام الماضي لتصل إلى 35 بالمائة، مما يشير إلى تآكل مطرد لمعاقل النقد المتبقية.