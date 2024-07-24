الإمارات المحرك الرئيسي للتحويلات المالية إلى الهند

وأفادت الدراسة التي قدمتها وزيرة المالية الهندية "نيرمالا سيتارامان"، يوم الاثنين، قبل عرضها السابع للميزانية يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تساهم جهود الهند لربط "واجهة المدفوعات الموحدة" مع دول المصدر مثل الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة في خفض التكاليف وتسريع عمليات التحويل". كما توقعت الدراسة زيادة مطردة في تدفقات التحويلات المالية إلى الهند على مدى العامين المقبلين.