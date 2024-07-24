الإمارات المحرك الرئيسي للتحويلات المالية إلى الهند
من المتوقع أن تشهد التحويلات المالية من العمال الأجانب إلى الهند نمواً بنسبة 3.7% في عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 124 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 129 مليار دولار في عام 2025. يأتي هذا النمو مدفوعاً بزيادة التدفق الخارجي من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وفقاً لتوقعات الدراسة الاقتصادية 2023-2024.
وتُعد الإمارات أكبر مصدر للتحويلات إلى الهند، حيث تمثل 18% من إجمالي التدفق البالغ 120 مليار دولار، أي ما يعادل 21.6 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تظل الإمارات المحرك الرئيسي في هذا المجال إلى جانب الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأفادت الدراسة التي قدمتها وزيرة المالية الهندية "نيرمالا سيتارامان"، يوم الاثنين، قبل عرضها السابع للميزانية يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تساهم جهود الهند لربط "واجهة المدفوعات الموحدة" مع دول المصدر مثل الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة في خفض التكاليف وتسريع عمليات التحويل". كما توقعت الدراسة زيادة مطردة في تدفقات التحويلات المالية إلى الهند على مدى العامين المقبلين.
واستفادت تدفقات التحويلات المالية إلى الهند من دولة الإمارات من اتفاقية فبراير 2023 التي وضعت إطاراً لاستخدام العملات المحلية في المعاملات الخارجية (خارج الحدود)، مما يعزز التعاون لربط نظم الدفع والمراسلة بين البلدين.
كما ساعد استخدام الدرهم الإماراتي والروبية الهندية في المعاملات الخارجية في جلب المزيد من التحويلات المالية إلى الهند من خلال القنوات الرسمية. واستحوذت دولة الإمارات، التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري للهند، على 18 في المائة من تدفقات التحويلات المالية في الهند.
وساهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية الموقعة بين البلدين في عام 2022 على تعزيز التجارة البينية بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 85 مليار دولار في عام 2023، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى الهند إلى 3.3 مليار دولار.
ووفقاً للبنك الدولي، تمثل المملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر مجتمعين معاً 11% من إجمالي التحويلات المالية إلى الهند.
وتلقت الهند أكبر مبلغ من التحويلات المالية في عام 2023، تليها المكسيك بمبلغ 66 مليار دولار، والصين بـ 50 مليار دولار، والفلبين بـ 39 مليار دولار، وباكستان بـ 27 مليار دولار.
وأضاف البنك الدولي أنّ تنوع مجموعة المهاجرين الهنود، بين نسبة كبيرة من العمال المهرة ذوي الدخل المرتفع العاملين في أسواق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبين المهاجرين الأقل مهارة العاملين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنه أن يضفي الاستقرار على تحويلاتهم المالية في الهند في حال حدوث صدمات خارجية.
وقال المحللون أن النمو المتوقع في التحويلات المالية يبرز الروابط المتينة بين الهند القوية وجاليتها في الخارج ويؤكد على الأهمية المتزايدة للهند في التدفقات المالية الدولية، حيث تتبوأ الهند المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد آسيوي وتعمل على تعزيز دورها كمساهم رئيسي على الصعيد العالمي. ومن المتوقع أن يساهم هذا التدفق الثابت للعملة الأجنبية بشكل كبير في استقرار ونمو الاقتصاد في الهند في السنوات القادمة.
وجاءت توقعات التحويلات هذه كجزء من توقعات اقتصادية أوسع نطاقاً حيث تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند للسنة المالية 2025 بنحو 6.5-7 بالمئة. ويقدم الاستطلاع نظرة شاملة عن الحالة الاقتصادية للبلاد وآفاقها المستقبلية ويقدم رؤى حول مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وأداء القطاع المصرفي والمالي في الهند.