الإمارات الشمالية تجذب الشركات للارتفاع القياسي في إيجارات الوحدات الصناعية

تتطلع الشركات الصناعية واللوجستية في الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد إلى الإمارات الشمالية وسط ارتفاع الإيجارات في دبي وأبو ظبي.

وبحسب أحدث دراسة أصدرتها شركة نايت فرانك يوم الثلاثاء، فإن الشركات تفضل الوحدات الأصغر والمتوسطة الحجم التي تتراوح مساحتها بين 25 ألف إلى 50 ألف قدم مربع بسبب ارتفاع الإيجارات والمنافسة الشديدة على العرض الجديد المحدود.

ارتفعت إيجارات المناطق الصناعية في جميع أنحاء الإمارات في الفترة من يناير إلى يونيو 2025 بعد أن سجلت رقماً قياسياً في عام 2024، حيث ارتفعت متطلبات المساحات الصناعية واللوجستية في دبي بنسبة 225 في المائة لتصل إلى 40.6 مليون قدم مربع.

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قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى نايت فرانك: "بشكل عام، لا يزال الضغط التصاعدي على الإيجارات مرتفعًا، لا سيما في الأسواق الفرعية الراسخة. تعكس هذه الزيادات إقبالًا قويًا من المستأجرين على العقارات الصناعية ذات المواقع الجيدة، بينما لا يزال التوافر محدودًا. كما أصبح المستأجرون أكثر استراتيجية، مع تفضيل متزايد للوحدات متوسطة الحجم".

"بفضل النمو الاقتصادي الكلي القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، استقطبت الدولة شركات تصنيع ضخمة ومتعددة الجنسيات في مختلف القطاعات."

وقال "لا يزال الطلب الصناعي بقيادة القطاعات الأساسية - الخدمات اللوجستية والتصنيع والصناعة، ويظل تجار التجزئة والتجار هم المساهمين الثلاثة الأوائل في المتطلبات الجديدة، حيث يمثلون معًا أكثر من نصف الطلب الإجمالي". دراني.

وأضاف: "ومع ذلك، فإن نقص المخزون يحد من الاستفسارات الجديدة، حيث تم تسجيل 6.3 مليون قدم مربع من المتطلبات الجديدة في الربع الأول و5.2 مليون قدم مربع في الربع الثاني، ليصل الإجمالي إلى 11.5 مليون قدم مربع للنصف الأول من عام 2025، بانخفاض قدره الثلث عن النصف الأول من عام 2024، حيث يتبنى المستأجرون نهج "الانتظار والترقب"، بينما يقوم آخرون بتعديل متطلبات حجمهم ويختار البعض أيضًا مواقع في الإمارات الشمالية".

إمدادات جديدة

وقالت الشركة إن السوق الصناعية في دبي تعاني من نقص حاد في المعروض، حيث من المتوقع أن تبلغ مساحة الإنشاءات المخصصة 780 ألف قدم مربع فقط هذا العام.

تتابع نايت فرانك ما يقارب 7.2 مليون قدم مربع من المساحات الصناعية واللوجستية الجديدة المقرر تسليمها إلى سوق دبي خلال السنوات الأربع المقبلة. وسيكون الإنجاز الأبرز في الربع الثالث من عام 2026، مع اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تيرالوجيكس في ورسان، أكبر مجمع لوجستي خاص في دبي. سيوفر هذا المشروع نطاقًا ومرونة مطلوبين بشدة، حيث من المقرر اكتمال 550 ألف قدم مربع في المرحلة الأولى. وسيتم تسليم المشروع بالكامل على ثلاث مراحل، بمساحة إجمالية تبلغ 1.8 مليون قدم مربع.

ومن المتوقع أن يتم تسليم ما يقرب من 2.8 مليون قدم مربع من المساحات الصناعية واللوجستية الجديدة في عام 2026 - وهي أكبر إضافة سنوية في السنوات الأخيرة.

المناطق الحرة مطلوبة

وفقًا لشركة نايت فرانك، حافظت منطقة القوز على مكانتها كأعلى منطقة من حيث الأسعار، حيث بلغ متوسط إيجارات العقارات من الفئة أ 85 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الثاني من عام 2025، مسجلةً زيادةً بنسبة 31% على أساس سنوي. أما العقارات من الفئة ب في المنطقة نفسها، فبلغ متوسط إيجاراتها 58 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، بزيادةٍ قدرها 21% على أساس سنوي.

وشهد مجمع دبي للاستثمار أحد أكبر الارتفاعات السنوية، حيث ارتفعت الإيجارات المتوسطة بنسبة 33% على مدار العام إلى 60 درهماً للقدم المربع.

في أبوظبي، سجّلت منطقتا كيزاد مصفح (آيكاد) ومصفح أداءً مميزًا، حيث سجلتا زيادات سنوية في الإيجارات بنسبة 57% و52% على التوالي. وشهد المركز زيادة سنوية بنسبة 14%، مع استقرار الإيجارات عند 375 درهمًا إماراتيًا للمتر المربع في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 330 درهمًا إماراتيًا للمتر المربع في الفترة نفسها من العام الماضي.

أشارت نايت فرانك إلى أنه مع قلة المعروض في دبي، يستكشف المستأجرون بنشاط إمارات بديلة، مثل أم القيوين. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سريع في إيجارات المناطق الصناعية واللوجستية في الإمارات الشمالية، بنسبة 40% على أساس سنوي، من حوالي 25 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع إلى 40 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع.

أشارت شركة نايت فرانك إلى أن المستأجرين الذين حصلوا على شروط إيجار مواتية في السنوات الأخيرة يفضلون البقاء في مواقعهم، وغالبًا ما يؤجلون خطط التوسعة بدلًا من مواجهة سوق بخيارات محدودة وأسعار إيجار أعلى. وينتظر الكثيرون عروضًا جديدة من المتوقع توفرها خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة.