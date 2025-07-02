الإمارات: السماح للطائرات الكهربائية والهليكوبتر باستخدام المهابط نفسها

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة الإطار التنظيمي الذي يسمح للطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOLs) والطائرات المروحية التقليدية بالعمل بشكل متبادل على نفس البنية التحتية.

وهذا يعني أنه يمكن استخدام مهابط الطائرات العمودية الحالية لإقلاع وهبوط الطائرات العمودية الكهربائية، بما في ذلك سيارات الأجرة الطائرة.

يُمثل هذا الإطار التنظيمي المبتكر نقلة نوعية في دمج حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM) في أنظمة الطيران الحالية. فهو يُقدم نموذجًا فعّالاً من حيث التكلفة لتطوير البنية التحتية، ويُسرّع الجاهزية التشغيلية، ويتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق حلول عالية الكفاءة وغير بيروقراطية في مختلف القطاعات، وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للطيران المدني في بيانٍ أرسلته إلى صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء.

في الشهر الماضي، نجحت أبوظبي في إجراء رحلة تجريبية لتاكسي طائر ذاتي القيادة، انطلق من مهبط طائرات الهليكوبتر في محطة أبوظبي للسفن السياحية، وحلّق فوق مرسى أبوظبي.

قال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، يوم الأربعاء: "إن الإطار التنظيمي لا يُمكّن من ابتكار تقنيات جديدة فحسب، بل يُعيد تعريف كيفية تطور قطاع الطيران. وهو يعكس التزامنا بالابتكار في تطوير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، ومستقبل يندمج فيه التنقل الجوي المتطور بسلاسة في بنيتنا التحتية الوطنية".

وأشار إلى أنه "من خلال تمكين الاستخدام المزدوج بين منصات الهليكوبتر التقليدية ومنصات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية، تساعد هذه المبادرة على تسريع الجداول الزمنية للتنفيذ، وتحسين استخدام البنية التحتية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في تعزيز نظام بيئي متكامل يدعم مستقبل الطيران".

في الوقت الذي يستعد فيه مجتمع الطيران العالمي لعصر جديد من التنقل الجوي، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إرساء معايير رائدة، مؤكدةً أن امتلاك رؤية طموحة وطويلة الأمد، وقدرات صناعية متطورة، وبنية تحتية متطورة، هي الركائز الأساسية لدمج التنقل الجوي المتقدم بنجاح، كما أضاف المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لشؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني.

التنقل الحضري المستقبلي

في غضون ذلك، أجرت دبي بنجاح يوم الاثنين أول رحلة تجريبية لسيارة أجرة طائرة طورتها شركة جوبي للطيران، مما مهد الطريق لإطلاقها تجارياً في النصف الأول من عام 2026.

وأُجريت الرحلة التجريبية في منشأة الاختبار التابعة لشركة جوبي في مهبط طائرات الهليكوبتر جيتمان في دبي، على طول طريق دبي العين.

ومن المتوقع أن تضيف سيارات الأجرة الطائرة خدمة متميزة جديدة للسكان والزوار الذين يبحثون عن سفر سلس وسريع وآمن إلى وجهات رئيسية في جميع أنحاء المدينة.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "من المتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا، على سبيل المثال، 12 دقيقة فقط، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة".