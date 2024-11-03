الإمارات السابعة عالمياً كوجهة مفضلة للسفر والهجرة
برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بين أكثر 10 دول في العالم التي يحلم الناس بالانتقال إليها أو السفر إليها أو الاستكشاف فيها، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن موقع نومبيو.
وأظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في المرتبة السابعة بنسبة 2.56 في المائة من عمليات البحث، متقدمة على أستراليا (2.34 في المائة)، وفرنسا (2.19 في المائة)، وسويسرا (2.09 في المائة)، وهولندا (1.99 في المائة).
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول بنسبة (5.31%)، تلتها المملكة المتحدة، وكندا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا.
وأصبحت الإمارات العربية المتحدة بمثابة نقطة جذب للمستثمرين - خاصة في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 - الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أسواق مستقرة ومتنامية. يتدفق المحترفون إلى الإمارات بحثًا عن مراعي أكثر خضرة، حيث يخلق الاقتصاد سريع النمو فرصًا للمحترفين في مختلف المجالات.
كما برزت الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية أقوى في سنوات ما بعد الجائحة، متجاوزة أرقامها قبل الجائحة. واستقطبت دبي - المدينة السياحية الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة - 17.15 مليون سائح في عام 2023، متجاوزة أرقامها قبل الجائحة البالغة 16.73 مليون سائح.
وأكد كبار المسؤولين مراراً وتكراراً طموحاتهم وأهدافهم لجعل دبي والإمارات العربية المتحدة أفضل مكان للعيش والعمل بالنسبة للمقيمين.
وبحسب موقع "نومبيو"، جاءت الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 20 وجهة في جميع دول العالم تقريبًا، كما احتلت المرتبة الخامسة بين أفضل الوجهات المفضلة لسكان العديد من الدول، بما في ذلك كندا ومصر والهند والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وسريلانكا وتونس والمملكة المتحدة وأوزبكستان.
وكانت الإمارات العربية المتحدة أيضًا الوجهة الحلم الأولى للانتقال والاستكشاف بالنسبة للمصريين والعمانيين والباكستانيين.
وموقع نومبيو هو أكبر قاعدة بيانات في العالم التي يساهم فيها المستخدمون حول المدن والبلدان في جميع أنحاء العالم. وهي توفر معلومات حالية وفي الوقت المناسب عن ظروف المعيشة في العالم بما في ذلك تكلفة المعيشة ومؤشرات الإسكان والرعاية الصحية وحركة المرور والجريمة والتلوث.
وفي الوقت نفسه، بالنسبة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الوجهات الحلم للانتقال والاستكشاف هي المملكة المتحدة، تليها كندا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وسنغافورة وإسبانيا.