الإمارات السابعة عالمياً كوجهة مفضلة للسفر والهجرة

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة بمثابة نقطة جذب للمستثمرين - خاصة في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 - الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أسواق مستقرة ومتنامية. يتدفق المحترفون إلى الإمارات بحثًا عن مراعي أكثر خضرة، حيث يخلق الاقتصاد سريع النمو فرصًا للمحترفين في مختلف المجالات.