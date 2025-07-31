الإمارات: الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25% على الهند تُضعف الروبية أكثر وتعزز التحويلات المالية

من المرجح أن يؤدي قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية إلى إضعاف الروبية الهندية بشكل أكبر مقابل الدولار الأمريكي.
بالنسبة للهنود غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى، فإن هذا الانخفاض يمثل فرصة – حيث سيتمكنون من تحويل المزيد من الأموال إلى الهند، والاستفادة من أسعار الصرف المواتية.
شهدت الروبية الهندية بالفعل انخفاضًا حادًا، حيث خسرت ما يقرب من روبية واحدة مقابل الدرهم الإماراتي خلال الشهرين الماضيين، حيث انخفضت من 22.9 روبية في أوائل مايو إلى 23.89 روبية بحلول 31 يوليو. ومع دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس، يتوقع المحللون انخفاضًا أكبر في قيمة الروبية، ليصل سعرها المحتمل إلى 24 روبية مقابل الدرهم.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال: "من المحتمل أن تنخفض قيمة الروبية إلى 24 روبية للدولار الواحد، وذلك بسبب ضغوط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية". وأضاف: "هذا يتيح للمقيمين غير المقيمين تحويل أموالهم بأسعار فائدة أفضل. كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يُفاقم ضعف الروبية، وقد نشهد ارتفاعًا في التحويلات المالية مع سعي المقيمين غير المقيمين إلى تعظيم قيمة استثماراتهم".
أشار فاليشا أيضًا إلى أن احتمالية تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في الهند قد تضاءلت، رغم وصول التضخم إلى أدنى مستوى له في ست سنوات. "بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي الهندي الأسواق بخفضه 50 نقطة أساس في يونيو، لم يتوقع معظم الاقتصاديين إجراءً مماثلاً. الآن، ومع تعرّض الروبية لضغوط، تضاءلت مبررات تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر."
يُقدَّر عدد الجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة بنحو 3.7 مليون نسمة، يُرسلون مليارات الدراهم إلى وطنهم سنويًا. ومع انخفاض قيمة الروبية، من المتوقع أن تزداد التحويلات المالية من الإمارات، إذ يسعى المغتربون الهنود إلى الاستفادة من أسعار الصرف الأكثر ملاءمة لأغراضهم الشخصية والاستثمارية.
بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 25%، حذّر الرئيس ترامب من عقوبات إضافية غير محددة، مشيرًا إلى استمرار الهند في شراء النفط الخام والمعدات العسكرية الروسية. ويهدف البيت الأبيض إلى خفض العجز التجاري مع نيودلهي البالغ 42.7 مليار دولار بالضغط على الهند لزيادة وارداتها من الولايات المتحدة، ربما على حساب اتفاقياتها مع موسكو. ومع ذلك، أبقى ترامب الباب مفتوحًا للمفاوضات، مشيرًا إلى أن اتفاقية تجارية ربما لا تزال قيد الإعداد.
قد يواجه المغتربون الهنود الذين يتعاملون في الأسهم الهندية أو يديرون أعمال التصدير رياحا معاكسة على المدى القصير.
قال فاليشا: "قد يشهد المُصدّرون العاملون في قطاعات ذات طلب أمريكي كبير انخفاضًا في هوامش أرباحهم، وقد يتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار". وأضاف: "قد يواجه المستثمرون الهنود غير المقيمين الذين استثمروا في شركات هندية ذات تعاملات قوية مع الولايات المتحدة - وخاصةً في تكنولوجيا المعلومات والأدوية والتصنيع - ضغوطًا على محافظهم الاستثمارية".
كان رد فعل أسواق الأسهم الهندية سلبيًا على إعلان التعريفات الجمركية. وأضاف فاليتشا: "من المرجح أن يستمر هذا الضغط حتى يتم الانتهاء من اتفاق تجاري - ربما بحلول سبتمبر أو أكتوبر". "يبدو أن المخاطر مُحتسبة جزئيًا بالفعل، حيث كان أداء الأسهم الهندية المعرضة لأمريكا أقل من أداء السوق الأوسع".
وبحسب بيانات شركة سينشري فاينانشال بتاريخ 29 يوليو/تموز، فإن القيمة السوقية للشركات الهندية المعرضة للولايات المتحدة أقل بنحو 16% من المؤشر القياسي.
ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يظل فاليشا متفائلاً بشأن التوقعات طويلة الأجل للأسهم الهندية، مشيرًا إلى الأساسيات القوية والنمو الاقتصادي.
وستؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى جعل الصادرات الهندية أكثر تكلفة في السوق الأمريكية.
أوضح فاليتشا قائلاً: "إن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% سترفع بشكل كبير تكلفة السلع الهندية على المستهلكين الأمريكيين. وقد يُثني هذا المستهلكين عن شراء المنتجات الهندية، لا سيما في القطاعات التي تتأثر بالأسعار مثل المنسوجات وقطع غيار السيارات والسلع الاستهلاكية".
وقد يضطر المصدرون إلى تحمل هذه التكاليف الإضافية بدلاً من تمريرها إلى المشترين، من أجل البقاء قادرين على المنافسة وتجنب خسارة حصتهم في السوق.
واختتم حديثه قائلاً: "إذا تحول المشترون الأمريكيون إلى بدائل أرخص، فقد تحتاج الصناعات الهندية التي تركز على التصدير إلى البحث عن أسواق جديدة أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها لتعويض الخسائر المحتملة".