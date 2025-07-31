الإمارات: الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25% على الهند تُضعف الروبية أكثر وتعزز التحويلات المالية

بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 25%، حذّر الرئيس ترامب من عقوبات إضافية غير محددة، مشيرًا إلى استمرار الهند في شراء النفط الخام والمعدات العسكرية الروسية. ويهدف البيت الأبيض إلى خفض العجز التجاري مع نيودلهي البالغ 42.7 مليار دولار بالضغط على الهند لزيادة وارداتها من الولايات المتحدة، ربما على حساب اتفاقياتها مع موسكو. ومع ذلك، أبقى ترامب الباب مفتوحًا للمفاوضات، مشيرًا إلى أن اتفاقية تجارية ربما لا تزال قيد الإعداد.