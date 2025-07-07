الإمارات: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل فرص العمل للمبتدئين

مع قيام الذكاء الاصطناعي بأتمتة العديد من الوظائف الأساسية، يُجبر الخريجون الجدد على تحسين مهاراتهم ومعارفهم إلى مستوى أكثر تقدماً.

يتزايد التوظيف في الوظائف المبتدئة والأدوار الوظيفية الصغرى بقوة في الإمارات العربية المتحدة، لكن الخريجين الشباب في المنطقة والعالم يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة بسبب ChatGPT وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.

وفقاً لبيانات LinkedIn Economic Graph لشهر أبريل 2025، ارتفع توظيف المبتدئين في الإمارات بنسبة 70%، متجاوزاً بكثير معدل التوظيف الإجمالي في الدولة ومخالفاً الانخفاض الأوسع نطاقاً عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية (EMEAL)، مما يشير إلى أن الإمارات تضاعف استثماراتها في توظيف حديثي التخرج.

وجدت دراسة أصدرها موقع البحث عن الوظائف Adzuna أن الشواغر للمبتدئين والأدوار الوظيفية الصغرى قد انخفضت بنحو الثلث منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022.1

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل سوق العمل: تحديات وفرص

مع قيام الذكاء الاصطناعي بأتمتة العديد من الوظائف الأساسية، يضطر الخريجون الشباب إلى تحسين مهاراتهم ومعارفهم إلى مستوى أكثر تقدماً. فالمهام التي كانت تُعالج في السابق من قبل المساعدين القانونيين المبتدئين أو وكلاء خدمة العملاء تُنفذ الآن بشكل روتيني بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي في جزء صغير من الوقت.

"على الصعيد العالمي، ارتفع معدل البطالة بين خريجي الجامعات الجدد بنسبة 30% منذ أواخر عام 2022، مقارنة بزيادة قدرها 18% للقوى العاملة بشكل عام. ومع ذلك، يبدو أن سياسات العمل الاستباقية في الإمارات والتزامها بتطوير القوى العاملة تخفف من هذه الآثار،" قالت نجاة عبد الهادي، خبيرة المسار الوظيفي في LinkedIn.