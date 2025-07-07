الإمارات: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل فرص العمل للمبتدئين

مع قيام الذكاء الاصطناعي بأتمتة العديد من الوظائف الأساسية، يُجبر الخريجون الجدد على تحسين مهاراتهم ومعارفهم إلى مستوى أكثر تقدماً.
يتزايد التوظيف في الوظائف المبتدئة والأدوار الوظيفية الصغرى بقوة في الإمارات العربية المتحدة، لكن الخريجين الشباب في المنطقة والعالم يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة بسبب ChatGPT وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.
وفقاً لبيانات LinkedIn Economic Graph لشهر أبريل 2025، ارتفع توظيف المبتدئين في الإمارات بنسبة 70%، متجاوزاً بكثير معدل التوظيف الإجمالي في الدولة ومخالفاً الانخفاض الأوسع نطاقاً عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية (EMEAL)، مما يشير إلى أن الإمارات تضاعف استثماراتها في توظيف حديثي التخرج.
وجدت دراسة أصدرها موقع البحث عن الوظائف Adzuna أن الشواغر للمبتدئين والأدوار الوظيفية الصغرى قد انخفضت بنحو الثلث منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022.1
مع قيام الذكاء الاصطناعي بأتمتة العديد من الوظائف الأساسية، يضطر الخريجون الشباب إلى تحسين مهاراتهم ومعارفهم إلى مستوى أكثر تقدماً. فالمهام التي كانت تُعالج في السابق من قبل المساعدين القانونيين المبتدئين أو وكلاء خدمة العملاء تُنفذ الآن بشكل روتيني بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي في جزء صغير من الوقت.
"على الصعيد العالمي، ارتفع معدل البطالة بين خريجي الجامعات الجدد بنسبة 30% منذ أواخر عام 2022، مقارنة بزيادة قدرها 18% للقوى العاملة بشكل عام. ومع ذلك، يبدو أن سياسات العمل الاستباقية في الإمارات والتزامها بتطوير القوى العاملة تخفف من هذه الآثار،" قالت نجاة عبد الهادي، خبيرة المسار الوظيفي في LinkedIn.
"التحدي الآن هو ضمان أن يترجم هذا الزخم إلى بناء المهارات البشرية المستدامة التي سيحتاجها عالم العمل دائماً، مثل التفكير الإبداعي، وحل المشكلات الاستراتيجي، والتعاون متعدد الوظائف. وبذلك، يمكن أن تصبح الإمارات نموذجاً لكيفية التعامل مع اضطراب الذكاء الاصطناعي دون تهميش الجيل القادم من المواهب،" قالت نجاة.
قال مايانك باتل، نائب الرئيس الأول لشركة Adecco ورئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (EEMEA)، إنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك أدوات مثل ChatGPT، قد غيّرت وظائف معينة على مستوى العالم، فإن مشهد الوظائف المبتدئة في الإمارات لديه المزيد ليقدمه.
"بفضل التنويع الاقتصادي، والبناء واسع النطاق، والنمو في قطاعات مثل اللوجستيات، والضيافة، وتجارة التجزئة، ظلت الأدوار المبتدئة في مجالات التشغيل والخدمات مرنة. ولا تزال الأدوار مثل مساعدي المستودعات، وموظفي الاستقبال، ومندوبي المبيعات تشهد نمواً في الطلب،" قال باتل.
وأضاف: "ومع ذلك، نشهد أيضاً تطوراً بدلاً من إلغاء العديد من أدوار الدعم. المهام التي كانت تُنفذ يدوياً تقليدياً يتم الآن تعزيزها بأدوات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للعمال بتحسين مهاراتهم والتركيز على أنشطة أكثر استراتيجية."
أضافت نجاة عبد الهادي أن المهام الأساسية للمبتدئين مثل البرمجة الأساسية، ومراجعة المستندات، وخدمة العملاء يتم أتمتتها بشكل متزايد، مما يثير تساؤلات مشروعة حول التطور الوظيفي طويل الأمد للخريجين الجدد على مستوى العالم.
تُظهر بيانات LinkedIn، التي حددت أكثر من 500 مهارة من المحتمل أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أن 96% من مهارات مهندس البرمجيات، على سبيل المثال، التي تتضمن بشكل أساسي البرمجة، يمكن في النهاية أن تتكرر بواسطة مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أوضح مايانك باتل أن هناك تحولاً معتدلاً، وليس انخفاضاً، في كيفية هيكلة فرص العمل في بداية المسار المهني.
وقال: "يتم إعادة تصور المسارات التقليدية لدخول سوق العمل مثل برامج الخريجين والتدريب لتتوافق مع متطلبات المهارات الجديدة، لا سيما المعرفة الرقمية والقدرة على التكيف".
وأضاف: "بدلاً من تقليل هذه الفرص، يستثمر العديد من أصحاب العمل، خاصة في الإمارات، بشكل متزايد في برامج موجهة تهدف إلى تزويد المواهب الشابة بمهارات تتناسب مع المستقبل في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات، وبيئات العمل الهجينة".
الأهم من ذلك، أشار إلى أن الشركات الإماراتية تقوم الآن بمبادرات لتطوير المهارات لدعم المواهب الشابة، خاصة أولئك الذين ليس لديهم شهادات جامعية رسمية. ينصب التركيز على القدرة بدلاً من الشهادات، وتمكين الأفراد من خلال التعلم المصغر، والتدريب المهني، وبرامج التنقل الوظيفي التي تعدهم لمتطلبات مكان العمل المتطورة.
صرح نائب الرئيس الأول في Adecco أن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT قد أثر بشكل أساسي على الأدوار الوظيفية "ذوي الياقات البيضاء" التي تتطلب محتوى كثيفاً وتتضمن مستويات عالية من معالجة المعلومات والتواصل، مثل وكلاء دعم العملاء ومكاتب المساعدة، وكتاب المحتوى، ومشغلي إدخال البيانات، وما إلى ذلك.
وقال: "بدلاً من إزاحة هذه الأدوار بالكامل، يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة المهام المتكررة، مما يسمح للمحترفين بالتركيز بشكل أكبر على الحكم، والإبداع، والتفاعل البشري"، مضيفاً أن التعاون بين الإنسان والآلة هو القاعدة الجديدة.